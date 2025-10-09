Sở Y tế TPHCM lên án vụ người nhà bệnh nhân đánh điều dưỡng BV Đa khoa Vũng Tàu

TPO - Ngày 9/10, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu thông tin về vụ việc một nhân viên y tế của bệnh viện bị hành hung trong khi đang thực hiện nhiệm vụ chăm sóc bệnh nhân vào tối 7/10. Cùng ngày 9/10, Sở Y tế TPHCM lên án hành vi tấn công nhân viên y tế, đe dọa an ninh an toàn bệnh viện.

Nam thanh niên tấn công nữ điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu. Ảnh cắt từ Clip.

Theo đó, vào lúc 21 giờ ngày 7/10, tại Khoa Hồi sức tích cực -Chống độc, đội ngũ y bác sĩ nhận thấy bệnh nhân Nguyễn Thị Sỹ (vào viện lúc 20h30 ngày 30/9/2025) có dấu hiệu ngưng tim, ngưng thở.

Dù được các bác sĩ tích cực hồi sức cấp cứu cho bệnh nhân nhưng khoảng 20 phút sau, tình trạng bệnh nhân không khả quan, nguy cơ tử vong rất cao. Ca trực tiếp tục hồi sức cấp cứu cho bệnh nhân, đồng thời mời thân nhân vào để giải thích tình trạng bệnh; tại thời điểm này không có người nhà.

Lúc này, điều dưỡng Huyền đã gọi điện thoại cho người nhà của bệnh nhân. Đến 21 giờ 36 phút ,người nhà bệnh nhân là một nam thanh niên ( không rõ họ tên) bước vào phòng cấp cứu. Trong lúc bác sĩ chưa kịp giải thích tình trạng của bệnh nhân, thì người này đã quát tháo chửi mắng y bác sĩ, có những lời lẽ nhục mạ với kíp trực. Thời điểm đó, điều dưỡng Thư đang thực hiện y lệnh cho bệnh nhân thì bất ngờ bị nam thanh niên này dùng tay đánh 4 cái vào đầu đồng thời tiếp tục chửi mắng, nhục mạ nhân viên y tế.

Hậu quả làm cho Điều dưỡng Thư bị choáng váng, tinh thần hoảng loạn không thể tiếp tục công việc. Điều dưỡng Thư sau đó được nhập viện điều trị tại khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu.

Khi sự việc xảy ra, đội ngũ bảo vệ của bệnh viện và Công an phường Phước Thắng đã nhanh chóng có mặt mời người nhà bệnh nhân ra ngoài, lập biên bản, xử lý theo quy định pháp luật. Đồng thời Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu cũng đã có văn bản báo cáo Sở Y tế TP.HCM, Công an phường Phước Thắng về nội dung vụ việc.

BS.CKII Lâm Tuấn Tú - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu cho biết, bệnh viện kiên quyết lên án mọi hành vi bạo lực, xâm hại thân thể và tinh thần nhân viên y tế trong khi họ đang làm nhiệm vụ cứu chữa người bệnh. "Đây là hành vi không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đi ngược lại các giá trị nhân văn và đạo đức xã hội. Bệnh viện sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để xử lý nghiêm vụ việc, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân viên, đảm bảo môi trường y tế an toàn cho cộng đồng"- bác sĩ Tú nói.

Chiều 9/10, đại diện Sở Y tế TP.HCM cho biết, ngành Y tế TP.HCM rất phẫn nộ và kịch liệt lên án hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật, xâm phạm nhân phẩm và an toàn đối với nhân viên y tế xảy ra tại Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu. Hành vi vi phạm pháp luật này còn đe dọa trực tiếp đến môi trường làm việc nhân văn, an toàn trong bệnh viện, nơi đáng lẽ phải được tôn trọng và bảo vệ.