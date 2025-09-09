Toàn cảnh vụ nữ bác sĩ tại phòng khám nha khoa ở TP.HCM hành hung khách hàng

HHTO - Sự việc một nữ bác sĩ tại phòng khám nha khoa Tuyết Chinh (số 49 Trần Thị Nghỉ, phường Hạnh Thông, TP.HCM) đánh bệnh nhân ngay tại nơi làm việc đã khiến dư luận bức xúc. Sau kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện hàng loạt sai phạm và quyết định tạm đình chỉ hoạt động cơ sở này.

Trước đó vào chiều 3/9, chị N.T.T.T. (31 tuổi, quê Đắk Lắk) - khách hàng làm dịch vụ niềng răng tại phòng khám đã phản ánh sự không hài lòng với nhân viên phòng khám, dẫn đến mâu thuẫn.

Căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi nữ bác sĩ Ch. dùng gậy đe dọa, kéo ngã bệnh nhân, giật và ném vỡ điện thoại, đồng thời ném cả vật dụng của người can ngăn. Hậu quả là chị T. bị thương tích ở cổ, vai và tay, điện thoại cá nhân hư hỏng. Vụ việc được quay lại video và lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận phẫn nộ.

Ngay sau đó, Công an phường Hạnh Thông đã lập hồ sơ, mời các bên liên quan làm việc. Sở Y tế TP.HCM phối hợp với UBND phường tổ chức kiểm tra đột xuất tại phòng khám sáng ngày 8/9.

Kết quả kiểm tra cho thấy phòng khám Tuyết Chinh có nhiều vi phạm: cơ sở vật chất không đúng theo giấy phép, cung cấp dịch vụ vượt quá phạm vi chuyên môn, không lập hồ sơ bệnh án đầy đủ, quảng cáo không phù hợp với giấy phép hoạt động. Đáng chú ý, 3 nhân viên tại đây không xuất trình được chứng chỉ hành nghề theo quy định.

(Ảnh cắt từ clip)

Trước những vi phạm này, Sở Y tế TP.HCM đã quyết định tạm đình chỉ hoạt động phòng khám, đồng thời lên án mạnh mẽ hành vi hành hung người bệnh. Đại diện Sở cũng trực tiếp đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn thăm hỏi và động viên chị T., người đang điều trị sau vụ xô xát.

Sở Y tế khuyến cáo người dân khi chọn nơi khám bệnh nên kiểm tra thông tin tại Cổng tra cứu hành nghề y, dược (tracuu.medinet.org.vn). Nếu phát hiện sai phạm, phản ánh qua đường dây nóng 0967.771.010 và 0989.401.155 hoặc ứng dụng Y tế trực tuyến.

Bộ Y tế thông qua Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã yêu cầu Sở Y tế TP.HCM nhanh chóng xác minh, xử lý nghiêm sai phạm, đồng thời báo cáo kết quả về trước ngày 15/9.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.