Quân nhân Nga về nước cùng vali quà từ Việt Nam và loạt tâm thư xúc động

HHTO - Đáp lại sự đón tiếp nồng hậu và nhiệt tình của người dân Việt Nam trong thời gian tham gia diễu binh A80, những quân nhân đến từ nước Nga không giấu được xúc động, bày tỏ qua tâm thư dài viết trên mạng xã hội. Họ mang theo quà và cả thư tay nhỏ được người dân gửi tặng về nước, tặng lại cho người thương.

Trung úy Mikhailov Anton Vladimirovich - Khối trưởng đoàn quân nhân Nga tham gia diễu binh tại Đại lễ 2/9 đã đăng tâm thư dài trên trang Instagram cá nhân. Anh cảm ơn "những người dân Việt Nam tuyệt vời đã mở rộng vòng tay chào đón chúng tôi. Nếu được, tôi muốn ôm từng người và chụp ảnh cùng các bạn để lưu lại khoảnh khắc quý giá này". Trung úy cũng dành nhiều từ ngữ đẹp khác để cảm ơn và nói về sự hiếu khách, chân thành mà anh cảm nhận được từ người dân Việt Nam trong lần tham gia sự kiện trọng đại này.

Tâm thư cảm ơn người dân Việt Nam của khối trưởng đoàn quân nhân Nga là bài đăng đầu tiên sau 4 năm im ắng trên Instagram cá nhân của anh.

Theo báo Quân đội Nhân dân, đoàn Lực lượng vũ trang Liên bang Nga gồm 33 quân nhân, tới Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội) trưa 20/8. Sau Đại lễ 2/9, vào ngày 4/9, đoàn quân nhân Nga đi thăm vịnh Hạ Long. Chiều 5/9, đoàn rời Việt Nam, trở về nước.

Sau khi gặp lại chồng, vợ của Trung úy Mikhailov Anton Vladimirovich đã đăng một loạt ảnh khoe những món quà từ Việt Nam mà anh mang về như búp bê, quà bánh, cà phê, mảnh thư nhỏ... Cô cũng gửi lời cảm ơn bằng tiếng Nga đến người dân Việt Nam.

Tối 7/9 (theo giờ Việt Nam), vợ của một quân nhân Nga tham gia lực lượng diễu binh tại A80 cũng đăng một trạng thái trên Story Instagram bày xúc động: "Tôi muốn bày tỏ sự biết ơn từ tận đáy lòng đáp lại tình yêu và sự tử tế mà các bạn đã dành cho chúng tôi. Chồng tôi vô cùng vinh dự khi được tham gia diễu binh ở một quốc gia xinh đẹp".



"Việt Nam là một quốc gia thân thiện với nền văn hóa độc đáo, đa dạng và thiên nhiên trù phú. Tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ được đến thăm nơi này. Tôi xin lỗi vì không thể phản hồi hết bình luận và tin nhắn của mọi người nhưng tôi đã đọc tất cả. Bố của tôi đang ở Việt Nam. Ông đăng ảnh tôi và chồng, ông đã quá đỗi ngạc nhiên khi mọi người nhận ra chúng tôi", cô viết.

Một trong những cái tên nổi bật của đoàn quân nhân Nga đến Việt Nam tham gia A80 phải nhắc đến Maks Galkin - người gây sốt với màn tia cam nháy mắt. Anh cập nhật một loạt trạng thái trong những ngày ở Việt Nam: Từ khoảnh khắc em bé giơ tay chào, đến tranh dân mạng vẽ lại anh, ảnh kỷ niệm cùng đồng đội... Anh thay ảnh đại diện và để cụm tin nổi bật duy nhất (tính đến ngày 8/9) là trùm bài trong đợt thực hiện nhiệm vụ tại A80 ở Việt Nam.

Trong tâm thư đăng trên Story Instagram, quân nhân Maks Galkin gọi chuyến đi lần này là "đặc biệt và đáng nhớ". Anh nhấn mạnh bản thân vô cùng ấn tượng và biết ơn sự cởi mở, hiếu khách, thân thiện và nồng hậu của người Việt Nam.