Khối Nữ du kích miền Nam gửi tặng sữa cho em nhỏ vùng cao để nhiệm vụ A80 thêm ý nghĩa

HHTO - Là một trong những khối tham gia diễu binh, diễu hành mừng Đại lễ kỉ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Khối Nữ du kích miền Nam không chỉ để lại dấu ấn với hàng ngũ chỉnh tề, bước chân đều tắp, mà còn bởi những hành động ý nghĩa trong quá trình tập luyện.

Vào lúc 6h30 sáng ngày 2/9, tại Quảng trường Ba Đình, địa danh gắn liền với những dấu mốc lịch sử trọng đại của dân tộc, Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) đã được long trọng tổ chức.

Tham dự sự kiện có hơn 40.000 cán bộ, chiến sĩ và đại biểu các tầng lớp nhân dân. Trong đó, chương trình diễu binh, diễu hành gây ấn tượng mạnh mẽ với các hoạt động như đội hình Không quân bay chào mừng, diễu binh các khối nghi trượng, các khối Quân đội nhân dân Việt Nam, các đơn vị quân đội nước ngoài, lực lượng Công an nhân dân, dân quân, du kích...

Từng bước chân đồng đều đã tạo nên một hình ảnh trang nghiêm và đầy cảm xúc. Ảnh: TPO.

Được vinh dự góp mặt trong đội hình diễu binh, diễu hành lần này là trải nghiệm đáng nhớ với nhiều người trẻ. Với Khối Nữ du kích miền Nam, đây không phải là lần đầu tiên tham gia các hoạt động mang tầm vóc quốc gia. Nhiều thành viên trong khối đã từng góp mặt tại các sự kiện trọng đại như nhiệm vụ A70 - Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, nhiệm vụ A50 - Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, và lần này là nhiệm vụ A80 - Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Ảnh: NVCC

Khối Nữ du kích miền Nam đã vinh dự được tham gia nhiều ngày lễ lớn. Ảnh: TPO.

Theo chia sẻ của nhiều thành viên, trong lần tham gia diễu binh, diễu hành tại Điện Biên Phủ, Khối nữ du kích đã có dịp đến thăm các trường học ở vùng cao. Cảm nhận tinh thần hiếu học đáng quý của các em nhỏ, các thành viên trong khối đã ấp ủ mong muốn được góp một phần nhỏ bé vào hành trình nuôi dưỡng tương lai.

Các thành viên trong khối đã kêu gọi và quyên góp sữa như một cách để ủng hộ tinh thần hiếu học đáng quý của các em nhỏ. Ảnh: NVCC.

Nguyễn Vĩ Ân (Khối Nữ du kích miền Nam) chia sẻ rằng lần đầu tiên được khoác áo diễu binh tại Điện Biên là một kỷ niệm không thể quên. Cảm động trước tình cảm ấm áp của người dân nơi đây, Vĩ Ân đã chủ động cùng cả khối kêu gọi và quyên góp sữa để gửi tặng các em nhỏ.

“Trong 5 ngày kêu gọi, toàn khối đã gom được 15 thùng sữa. Riêng mình đóng góp thêm 8 thùng nữa. Tụi mình nghĩ đơn giản rằng, mỗi hộp sữa là một yêu thương, là lời chúc sức khỏe dành cho các em nhỏ tại Điện Biên thân thương” - Vĩ Ân chia sẻ.

Vĩ Ân hy vọng mỗi hộp sữa sẽ có thể thay lời của cả khối Nữ du kích chúc cho các bạn nhỏ khỏe mạnh. Ảnh: NVCC.

Nguyễn Thị Thảo Ly (sinh viên năm ba trường ĐH Văn Lang), bày tỏ mong muốn thông qua hành động nhỏ này, có thể tiếp thêm động lực để các em nhỏ cố gắng học tập. "Việc ủng hộ sữa tuy không lớn, nhưng hy vọng sẽ giúp các em thêm khỏe mạnh, và có được một tuổi thơ hạnh phúc".

Thảo Ly (bên trái) và Yến Nhi (bên phải) tâm nguyện hành động tuy nhỏ nhưng sẽ có thể giúp đỡ được các bạn nhỏ ở Điện Biên Phủ có thêm động lực học tập. Ảnh: NVCC.

Ngô Nguyễn Hoàng Vy (sinh viên năm 4, ĐH Văn Hiến) và Phạm Hoàng Yến Nhi (trường ĐH Hutech) cùng chia sẻ: “Thế hệ chúng mình đang sống trong một đất nước đang vươn mình mạnh mẽ trên trường quốc tế. Là người trẻ, mình hiểu rõ trách nhiệm của bản thân - đó là phải học tập, dấn thân, và không quên trao đi yêu thương.”

Không chỉ dừng lại ở hành động quyên góp, nhiều bạn trẻ trong khối còn nhắn gửi những suy nghĩ sâu sắc về vai trò của thế hệ mình trong thời đại mới. Ảnh: NVCC.

Nguyễn Ngô Kha Linh (ĐH Văn Hiến) và Nguyễn Thị Thảo Ly (ĐH Kiến trúc TP.HCM) chia sẻ rằng việc tham gia hoạt động thiện nguyện cũng giúp các chiến sĩ cảm thấy trọn vẹn hơn với vai trò trong khối diễu binh. “Được tham gia A80 đã là một niềm tự hào. Nhưng việc cùng nhau chuyển đi những thùng sữa đến với các em nhỏ lại khiến tụi mình cảm thấy ấm áp và gắn bó hơn. Ngoài những bước đi đều và nghiêm trang, thì đó cũng là cách tụi mình lặng lẽ gửi thông điệp yêu thương đến cộng đồng.”

Kha Linh, Thảo Ly cảm thấy nhiệm vụ của bản thân tại A80 như trọn vẹn hơn. Ảnh: NVCC.

Từ thao trường đến hậu trường, từ sự chuẩn mực trong từng bước diễu hành đến những thùng sữa đầy yêu thương, các bạn trẻ đã chọn cách kể câu chuyện yêu nước theo cách riêng của mình, lặng lẽ, thiết thực và đầy trách nhiệm. Có những điều không cần nói thành lời, nhưng vẫn được cảm nhận rất rõ: Đó là sự hiện diện âm thầm mà vững vàng của một thế hệ biết nghiêm trang khi Tổ quốc gọi tên, và cũng biết trao đi yêu thương đúng lúc, đúng cách. Những hành động nhỏ, khi được thực hiện bằng trái tim và sự ý thức, chính là những mảnh ghép âm thầm nhưng bền bỉ để làm nên một đất nước mạnh mẽ và tử tế.