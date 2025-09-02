Tiểu học Hoàng Diệu chuẩn bị chu đáo, vinh dự là điểm phát trực tiếp Đại lễ 2/9

HHTO - Hòa trong không khí cả nước hân hoan kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), trường Tiểu học Hoàng Diệu (phường Ngọc Hà, Hà Nội) vinh dự được chọn là một trong 4 điểm cầu trên đại bàn phường phát sóng trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành trọng thể qua màn hình LED tại sân trường để phục vụ nhân dân.

Sự kiện đặc biệt này không chỉ là niềm tự hào của giáo viên và học sinh trường Tiểu học Hoàng Diệu, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc đến đông đảo cán bộ, nhân dân, cha mẹ học sinh và học sinh trên địa bàn.

Trong ngày Tết Độc lập, hàng trăm người dân, phụ huynh và học sinh đã cùng nhau hội tụ tại sân trường, chăm chú theo dõi những hình ảnh hào hùng của lễ diễu binh, diễu hành; cùng nhau phất cao lá cờ đỏ sao vàng và cất vang những bài ca truyền thống ca ngợi Tổ quốc, Bác Hồ và quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, bố trí lực lượng trực để đón tiếp và hỗ trợ nhân dân, bảo đảm không gian sự kiện an toàn, trang nghiêm và giàu tính giáo dục. Với tinh thần trách nhiệm và lòng nhiệt huyết, nhà trường đã khẳng định vai trò tiên phong trong việc đồng hành cùng các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của đất nước.

Nhà giáo Ngô Minh Hường - Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Hoàng Diệu bày tỏ niềm xúc động và tự hào: "Được lựa chọn là một trong 4 điểm cầu phát sóng trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường vô cùng vinh dự và tự hào. Đây không chỉ là một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước mà còn là bài học thực tiễn sinh động cho học sinh về lòng yêu nước, về trách nhiệm công dân".

Cô cho biết từ nhiều ngày trước, nhà trường đã chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất như bàn ghế phục vụ nhân dân ngồi xem diễu binh, mái che đề phòng thời tiết xấu, nước uống, khu vực check-in, khu vực vệ sinh. Nhà trường đã kịp thời bảo dưỡng màn hình LED chất lượng cao, nâng cao chất lượng mạng Internet, sắp xếp lực lượng trực hỗ trợ nhân dân đến theo dõi.

"Tất cả thầy cô đều xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, sẵn sàng huy động tối đa nguồn lực để phục vụ nhân dân một cách chu đáo, an toàn và trang nghiêm. Chúng tôi tin rằng sự kiện này sẽ trở thành một dấu ấn khó quên, góp phần bồi đắp tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ. Với chúng tôi, được đồng hành cùng đất nước trong giờ phút trọng đại này là niềm hạnh phúc và vinh dự lớn lao", cô Minh Hường nói thêm.

Bạn Nguyễn Hữu Hải Đăng (học sinh lớp 5A2) hào hứng chia sẻ: "Lần đầu tiên mình được cùng thầy cô, bố mẹ và các bạn xem lễ diễu binh, diễu hành trên màn hình lớn ngay tại sân trường. Mình cảm thấy rất tự hào vì được chứng kiến những hình ảnh hào hùng của quân đội và đất nước mình. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này đóng góp cho Tổ quốc".

Chị Nguyễn Lưu Thanh Thủy - một trong những phụ huynh đến "điểm cầu" Tiểu học Hoàng Diệu bộc bạch: "Xem lễ diễu binh cùng con và bà con nhân dân trong không khí trang nghiêm, xúc động thế này là một trải nghiệm rất đặc biệt. Tôi thấy nhà trường chuẩn bị rất chu đáo, thân thiện, tạo điều kiện để phụ huynh, học sinh và người dân được sống trong không khí của ngày hội lớn của dân tộc. Đây thực sự là một kỷ niệm khó quên".

Buổi phát sóng trực tiếp tại trường Tiểu học Hoàng Diệu không chỉ là một hoạt động văn hóa - chính trị có ý nghĩa sâu sắc, mà còn là bài học sống động về truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý thức công dân cho thế hệ học sinh. Đây sẽ là kỷ niệm đáng nhớ, góp phần bồi đắp niềm tin và khát vọng cống hiến trong trái tim thầy trò trường Tiểu học Hoàng Diệu nói riêng và mỗi người dân phường Ngọc Hà nói chung.