Bộ Y tế vào cuộc vụ bác sĩ bị người nhà bệnh nhân hành hung khi đang cấp cứu

TPO - Ngày 28/4, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, yêu cầu tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở khám, chữa bệnh sau vụ việc bác sĩ Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Thanh Ba bị hành hung ngay khi đang cấp cứu người bệnh.

Theo báo cáo, sự việc xảy ra tại TTYT huyện Thanh Ba (Phú Thọ) khi các bác sĩ đang dồn toàn lực cấp cứu một bệnh nhân nguy kịch. Trong lúc nhân viên y tế thực hiện ép tim, một số người nhà bệnh nhân đã ra vào hỗn loạn, gào thét, chửi bới. Đặc biệt, một người đàn ông có hành vi xô đẩy, tấn công, dùng chân đá, đạp vào bác sĩ.

Hình ảnh từ đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cảnh các bác sĩ bị hành hung trong lúc nỗ lực cứu bệnh nhân. Sự việc khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. "Thấy thương bác sĩ, bị đánh đạp vào bụng, ôm bụng chịu đau rồi tiếp tục cấp cứu. Đề nghị pháp luật vào cuộc xử lý người đàn ông này", tài khoản T.A bình luận. Một người dùng khác bức xúc: "Cản trở nhân viên y tế cứu người chẳng khác nào gián tiếp giết người. Cần phải lên án mạnh mẽ".

Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba cho biết, ngay sau vụ việc, đơn vị đã thu thập tài liệu, gửi cơ quan công an đề nghị điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. May mắn, bệnh nhân – người bị tai nạn giao thông, sau đó sốc phản vệ do kháng sinh – đã được cứu sống.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh nhận định đây là hành vi "vô đạo đức", ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác khám, chữa bệnh, an toàn của người bệnh và nhân viên y tế. Cục đề nghị Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ chỉ đạo khẩn trương phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm vụ việc.

Ngoài ra, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị y tế trên cả nước tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự tại các cơ sở khám chữa bệnh, thiết lập hệ thống giám sát, cảnh báo nguy cơ mất an ninh trật tự theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 và các văn bản chỉ đạo của Bộ. Đồng thời, cần quan tâm, động viên kịp thời tinh thần, sức khỏe nhân viên y tế bị ảnh hưởng bởi những sự cố tương tự.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu Sở Y tế Phú Thọ khẩn trương báo cáo kết quả xử lý vụ việc về Cục và Bộ Y tế.