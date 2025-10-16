Đà Nẵng: Cứu người phụ nữ bị mảnh xương cá đâm thủng ruột non

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

TPO - Người phụ nữ 68 tuổi ở thành phố Đà Nẵng nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng âm ỉ, bác sĩ phát hiện dị vật là mảnh xương cá nhọn đâm xuyên thành ruột

Chiều 16/10, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (đóng xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng) cho biết, vừa kịp thời phẫu thuật cứu bệnh nhân bị xương cá đâm thủng ruột non.

bec8f6d6b3f23eac67e3.jpg
Bà X phải nhập viện cấp cứu vì bị xương cá nhọn đâm thủng ruột non

Bệnh nhân là bà Phan Thị X. (68 tuổi, trú xã Núi Thành, TP. Đà Nẵng) nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng âm ỉ vùng rốn lệch phải, cơn đau tăng dần. Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp phát hiện dị vật dài khoảng 3cm nằm trong đoạn cuối ruột non, nghi là xương cá.

Ca phẫu thuật nội soi cấp cứu được tiến hành ngay, các bác sĩ đã lấy ra mảnh xương cá nhọn đâm xuyên thành ruột, xử lý ổ viêm nhiễm và khâu lỗ thủng ruột non.

Sau phẫu thuật hai ngày, đến chiều nay 16/10 sức khỏe người bệnh ổn định, ăn uống và đi lại bình thường.

