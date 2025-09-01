Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Lấy xương cá 'khủng' găm chặt vào thực quản của cụ ông 99 tuổi

Hữu Thành
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã kịp thời xử lý xương cá dài 4cm găm chặt vào hạ họng và thực quản cụ ông 99 tuổi.

Ngày 1/9, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị thông tin, các bác sĩ của bệnh viện vừa xử lý gắp thành công dị vật xương cá cho một cụ ông 99 tuổi.

Trước đó, cụ Hoàng Văn T. nhập viện trong tình trạng đau rát cổ họng, khó thở sau bữa ăn. Qua nội soi, bác sĩ phát hiện dị vật là đoạn xương sống cá dài khoảng 4cm, nhiều mấu gai sắc nhọn, nằm ngược chiều và găm chặt vào niêm mạc hạ họng lẫn thực quản cụ T.

di-vat-xuong-ca-gam-vao-co-cu-ong-99-tuoi.png
Lấy dị vật xương cá trong thực quản cổ bệnh nhân T. Ảnh: BVQT

Đây là tình huống đặc biệt nguy hiểm, bởi nếu lấy ra theo cách thông thường, dị vật có thể gây rách thực quản, chảy máu hoặc đâm vào động mạch cảnh, dẫn đến biến chứng nặng nề. Vì vậy ê-kip Khoa Thăm dò chức năng Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị quyết định sử dụng loop cutter để cắt bỏ từng mảnh xương nhọn, giảm tổn thương niêm mạc, rồi mới lấy dị vật ra ngoài an toàn.

Nhờ xử lý kịp thời, bệnh nhân tránh được biến chứng, sức khỏe ổn định và xuất viện sau 3 ngày theo dõi.

Hóc xương cá hay dị vật nói chung là tình huống thường gặp ở cả trẻ nhỏ lẫn người lớn, nhưng không ít trường hợp bị xử lý sai cách dẫn đến nguy hiểm tính mạng. Người già, đặc biệt khi dùng răng giả, nên cắt nhỏ thức ăn, có người hỗ trợ khi cần. Không tự móc, nuốt cơm hay dùng mẹo dân gian khi hóc xương. Đặc biệt, cần đến ngay cơ sở Y tế gần nhất để được xử lý kịp thời”, bác sĩ khuyến cáo.

Hữu Thành
#dị vật #xương cá #thực quản cổ #cụ ông #Bệnh viện Quảng Trị

Xem thêm

Cùng chuyên mục