Lấy xương cá 'khủng' găm chặt vào thực quản của cụ ông 99 tuổi

TPO - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã kịp thời xử lý xương cá dài 4cm găm chặt vào hạ họng và thực quản cụ ông 99 tuổi.

Ngày 1/9, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị thông tin, các bác sĩ của bệnh viện vừa xử lý gắp thành công dị vật xương cá cho một cụ ông 99 tuổi.

Trước đó, cụ Hoàng Văn T. nhập viện trong tình trạng đau rát cổ họng, khó thở sau bữa ăn. Qua nội soi, bác sĩ phát hiện dị vật là đoạn xương sống cá dài khoảng 4cm, nhiều mấu gai sắc nhọn, nằm ngược chiều và găm chặt vào niêm mạc hạ họng lẫn thực quản cụ T.

Lấy dị vật xương cá trong thực quản cổ bệnh nhân T. Ảnh: BVQT

Đây là tình huống đặc biệt nguy hiểm, bởi nếu lấy ra theo cách thông thường, dị vật có thể gây rách thực quản, chảy máu hoặc đâm vào động mạch cảnh, dẫn đến biến chứng nặng nề. Vì vậy ê-kip Khoa Thăm dò chức năng Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị quyết định sử dụng loop cutter để cắt bỏ từng mảnh xương nhọn, giảm tổn thương niêm mạc, rồi mới lấy dị vật ra ngoài an toàn.

Nhờ xử lý kịp thời, bệnh nhân tránh được biến chứng, sức khỏe ổn định và xuất viện sau 3 ngày theo dõi.

“Hóc xương cá hay dị vật nói chung là tình huống thường gặp ở cả trẻ nhỏ lẫn người lớn, nhưng không ít trường hợp bị xử lý sai cách dẫn đến nguy hiểm tính mạng. Người già, đặc biệt khi dùng răng giả, nên cắt nhỏ thức ăn, có người hỗ trợ khi cần. Không tự móc, nuốt cơm hay dùng mẹo dân gian khi hóc xương. Đặc biệt, cần đến ngay cơ sở Y tế gần nhất để được xử lý kịp thời”, bác sĩ khuyến cáo.