Sức khỏe

Google News

Cứu sống người phụ nữ bị dao đâm thủng cổ

Hương Chi

00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X


TPO - Người phụ nữ nhập viện trong tình trạng tím tái, khó thở, vết thương phức tạp vùng cổ trước, đứt khí quản, thủng thực quản và vết rách 6cm ở vùng cổ sau. Đây là trường hợp đe dọa tính mạng do tổn thương đường thở, cực kỳ nguy hiểm.

Ngày 23/9, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (TPHCM) cho biết, đơn vị này đã cấp cứu thành công một nữ bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị thương rất nặng vùng cổ.

Trước đó, bệnh viện tiếp nhận cấp cứu người phụ nữ tên T.T.A. (37 tuổi) trong tình trạng nguy kịch. Người bệnh tím tái, khó thở, có vết thương phức tạp vùng cổ trước gây đứt khí quản, thủng thực quản và vết rách da 6cm ở vùng cổ sau.

Đây là trường hợp đe dọa trực tiếp tính mạng bệnh nhân do tổn thương đường thở. Ngay lập tức, ê kíp trực của bệnh viện đã đặt ống nội khí quản bảo vệ đường thở, đồng thời hội chẩn liên khoa gồm Ngoại Tổng hợp, Phẫu thuật – Gây mê hồi sức, Tai Mũi Họng và Hồi sức Cấp cứu để triển khai phẫu thuật.

bd-2493.jpg
Người phụ nữ được cấp cứu kịp thời, sức khỏe đang dần ổn định

Ca phẫu thuật do BS.CKI Phan Nhân, Khoa Ngoại Tổng hợp và BS.CKII Mai Hàn Giang, Trưởng khoa Tai Mũi Họng cùng các bác sĩ phẫu thuật - gây mê hồi sức và hồi sức cấp cứu phối hợp thực hiện. Các bác sĩ tiến hành mở khí quản, khâu vết thương sụn giáp, khí quản, khâu lỗ thủng thực quản và mở dạ dày qua da để nuôi ăn.

Theo BS.CKI Phan Nhân, vết thương thực quản cổ là một tình trạng y tế khá hiếm gặp nhưng cực kì nguy hiểm, cần phải được xử trí càng nhanh càng tốt để ngăn ngừa biến chứng nhiễm trùng, đặc biệt là nhiễm trùng trung thất do dịch viêm nhiễm trùng chảy từ thực quản xuống ngực, đây là một biến chứng có tỉ lệ tử vong cao.

Theo BS.CKII Mai Hàn Giang, chấn thương khí quản là loại chấn thương có tỷ lệ tử vong cao chỉ sau chấn thương sọ não trong các ca chấn thương đầu – mặt – cổ. Ngoài nguy cơ tử vong, người bệnh có thể đối mặt với di chứng xơ sẹo gây hẹp đường thở và ảnh hưởng phát âm, rất khó khắc phục.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Bình Dương cho biết, nhờ kịp thời cấp cứu, nữ bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định trở lại.

Tại bệnh viện, người thân chỉ cho biết, nữ bệnh nhân bị dao đâm vào vùng cổ, song không chia sẻ lý do cụ thể.

Hương Chi
#Bệnh viện Đa khoa Bình Dương #TPHCM #cấp cứu #dao đâm #thủng thực quản #vùng cổ #phẫu thuật #nữ bệnh nhân #đe dọa tính mạng

