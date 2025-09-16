Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Cứu sống cụ bà uống nhầm chai nước ngọt chứa thuốc điều trị cai nghiện

Hà Minh
TPO - Một cụ bà vừa được các bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn cứu sống trong tình trạng ngộ độc methadone nguy kịch. Sự việc bắt nguồn từ việc bệnh nhân uống nhầm chai nước ngọt có chứa thuốc methadone của người cháu trong gia đình.

Khoa Cấp cứu Nội Nhi – Bệnh viện Thanh Nhàn tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử co nhỏ như đầu kim, suy hô hấp nặng. Sự sống của cụ bà chỉ còn tính bằng giây. “Báo động đỏ toàn viện” lập tức được kích hoạt. Dưới sự chỉ đạo của BS.CKII Phạm Thị Trà Giang – Trưởng khoa, ê-kíp khẩn trương đặt ống nội khí quản, nối máy thở và hồi sức tích cực. Sau những nỗ lực cấp cứu, bệnh nhân dần tỉnh lại, tuy nhiên một biến chứng nguy hiểm xảy ra: liệt hoàn toàn cơ hô hấp, buộc bệnh nhân phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở.

Để tìm nguyên nhân, các bác sĩ đã phối hợp liên chuyên khoa và tiến hành hàng loạt thăm dò. Xét nghiệm độc chất cho kết quả âm tính với heroin, morphin và benzodiazepine. Kết quả chụp MRI sọ não, cổ và ngực không phát hiện tổn thương. Những bệnh lý hiếm gặp như nhược cơ hô hấp và các rối loạn thần kinh cơ khác cũng được loại trừ.

Khi mọi giả thuyết tưởng như rơi vào bế tắc, gia đình cung cấp một chi tiết quan trọng: trước khi nhập viện, bệnh nhân đã uống một chai nước ngọt có sẵn trong nhà. Mẫu nước được gửi đến Viện Pháp y quốc gia để kiểm tra. Kết quả cho thấy chai nước chứa methadone – loại thuốc được người cháu trong gia đình sử dụng trong quá trình điều trị cai nghiện.

Methadone – “con dao hai lưỡi”

Methadone vốn không nằm trong danh mục sàng lọc độc chất thường quy, vì vậy các xét nghiệm ban đầu không phát hiện được. Đối với người trẻ và khỏe mạnh, liều methadone điều trị có thể an toàn, nhưng với một cơ thể cao tuổi và suy yếu, cùng liều lượng đó trở thành độc chất nguy hiểm. Nó gây suy hô hấp cấp và liệt cơ hô hấp, đẩy bệnh nhân đến bờ vực tử vong.

May mắn thay, nhờ sự phối hợp kịp thời và chính xác của đội ngũ y bác sĩ, bệnh nhân đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Tuy nhiên, sự cố này cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ ngộ độc do bảo quản thuốc không an toàn trong gia đình.

Các chuyên gia khuyến cáo, việc sử dụng chai nước ngọt, chai nước suối hay các vật dụng chứa thực phẩm để đựng thuốc hoặc hóa chất là vô cùng nguy hiểm, có thể dẫn đến những sự nhầm lẫn chết người. Các loại thuốc đặc trị hoặc thuốc có khả năng gây nghiện cao như methadone cần được cất giữ cẩn thận, tốt nhất là trong tủ khóa riêng biệt, tránh xa tầm tay trẻ em và người cao tuổi. Đồng thời, mỗi gia đình cần nâng cao nhận thức về nguy cơ ngộ độc, đặc biệt khi trong nhà có người đang điều trị bệnh hoặc sử dụng thuốc đặc hiệu.

Câu chuyện ngộ độc methadone từ một chai nước ngọt tưởng chừng vô hại là lời nhắc nhở sâu sắc rằng sự cẩn trọng trong bảo quản thuốc có thể cứu lấy sinh mạng con người và ngăn ngừa những bi kịch đáng tiếc.

Hà Minh
#Nguy kịch #ngộ độc methadone #bệnh viện Thanh Nhàn #cứu sống #cụ bà #điều trị #cai nghiện #suy hô hấp

