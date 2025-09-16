Lâm Đồng: Kiểm tra 23 địa điểm hành nghề y dược, phát hiện 21 cơ sở vi phạm

TPO - Đoàn kiểm tra của Sở Y tế Lâm Đồng vừa kiểm tra 23 cơ sở hành nghề y, dược, xử phạt gần 500 triệu đồng và đình chỉ 10 cơ sở không phép.

Ngày 16/9, Sở Y tế Lâm Đồng thông tin: Trong đợt kiểm tra từ ngày 5 - 15/9, đoàn kiểm tra do ông Đoàn Quang Huy - Trưởng phòng Kiểm tra - Pháp chế làm trưởng đoàn đã kiểm tra 23 cơ sở hành nghề y, dược trên địa bàn. Qua kiểm tra đột xuất, hầu hết các cơ sở trên đều có vi phạm.

Đoàn kiểm tra của Sở Y tế Lâm Đồng kiểm tra một cơ sở hành nghề dược.

Cụ thể, trong 6 cơ sở hành nghề dược được kiểm tra, có 5 cơ sở vi phạm; 17 cơ sở hành nghề y thì có tới 16 cơ sở vi phạm các quy định của pháp luật. Các lỗi phổ biến như: hoạt động không có giấy phép khám chữa bệnh, kinh doanh dược phẩm khi chưa đủ điều kiện, vi phạm về lưu hành mỹ phẩm, trang thiết bị y tế và tiêm chủng dịch vụ...

Tổng cộng, đoàn kiểm tra đã ra quyết định xử phạt với số tiền 488 triệu đồng. Đáng chú ý, 10 cơ sở hành nghề y bị áp dụng hình phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động trong thời hạn 18 tháng do hoạt động không có giấy phép khám bệnh, chữa bệnh.

Theo đại diện Sở Y tế Lâm Đồng, đợt kiểm tra này nhằm chấn chỉnh hoạt động hành nghề y, dược trên địa bàn, đảm bảo quyền lợi, an toàn cho người dân. Trong thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục tăng cường các đợt kiểm tra định kỳ và đột xuất, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để lập lại trật tự trong lĩnh vực hành nghề y tế tư nhân.