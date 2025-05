Vụ 'chạy' chứng chỉ hành nghề y ở Đắk Lắk: Người dân nói được cán bộ 'nhờ' cho người lạ nhập khẩu

TPO - Chủ hộ cho bị can là bác sĩ trong vụ chạy chứng chỉ hành nghề y nhập khẩu vào gia đình thừa nhận đã chủ quan. Bởi họ không hề quen thân, thậm chí chưa từng biết mặt người xin nhập khẩu vào nhà mình. Sở dĩ họ cho người lạ nhập khẩu do được Phan Văn Ánh (SN 1989, cựu cán bộ Công an huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) nhờ vả.

Liên quan đến vụ chạy chứng chỉ hành nghề y, ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cho biết sở đang phối hợp, cung cấp các hồ sơ theo yêu cầu của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk. Về quy trình cấp chứng chỉ hành nghề y cho 4 bác sĩ đã bị công an khởi tố, ông Nay Phi La cho hay chưa thể thông tin vì công an đang điều tra. Để hiểu rõ hơn về "quy trình" nhập hộ khẩu của 4 bác sĩ trong vụ án "chạy" chứng chỉ hành nghề, PV về huyện Buôn Đôn – nơi các bác sĩ nhập khẩu 'bất thường'. Ông Nông Thanh T. (61 tuổi, trú thôn 11, xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn) xác nhận có cho ông Huỳnh Thanh Bình (bác sĩ, bị can trong vụ án) nhập khẩu vào gia đình. Theo ông T., năm 2018, ông Phan Văn Ánh (khi đó là cán bộ Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện Buôn Đôn) nhờ con rể ông T. cho Huỳnh Văn Bình nhập khẩu vào nhà, mục đích là để xin việc làm. Phan Văn Ánh (SN 1989, cựu cán bộ Công an huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk), bị khởi tố về tội "Nhận hối lộ", được quy định tại khoản 2 Điều 354 BLHS. Thời điểm đó ông T. không có nhà nên tất cả các thủ tục liên quan đến việc nhập khẩu đều do con rể làm. “Thực tế, tôi không quen thân, thậm chí chưa biết mặt ông Bình. Ông Bình không có mặt ở gia đình tôi ngày nào”, ông T. nói. Đối với bác sĩ Lê Anh Tài (bị can trong vụ án), ông Nguyễn Đức Hoành, Tổ trưởng tổ dân phố bảo vệ ANTT thôn Hòa Phú (xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn) xác nhận, năm 2018 ông Tài nhập khẩu vào gia đình ông Trần Văn P. Theo ông Hoành, gia đình ông P. chủ yếu ở TP Buôn Ma Thuột, ít khi lưu trú tại thôn Hòa Phú. Nói rồi ông Hoành dẫn PV đến nơi bác sĩ Tài từng ở khi nhập khẩu. Đó là một căn nhà nhỏ, rất xa khu dân cư, đường đi lại khó khăn. Sau khi ở được thời gian, ông Tài rời đi khi nào không hay. Theo tìm hiểu của PV, có 2 bác sĩ là bị can khác trong vụ án cũng nhập khẩu về huyện Buôn Đôn gồm Hứa Chí Cường (nhập vào thôn 3, xã Tân Hòa) và Huỳnh Thanh Giàu nhập khẩu vào một hộ dân ở thôn 9 (xã Ea Bar). Liên quan đến vụ án, trong số 6 bị can đã bị khởi tố, có Phan Văn Ánh (SN 1989, cựu cán bộ Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) bị khởi tố về tội "Nhận hối lộ". Bị can Ánh bị cáo buộc có hành vi nhận hối lộ để giúp đỡ 4 trường hợp bác sĩ nêu trên làm thủ tục nhập khẩu vào huyện này. Đáng chú ý, quá trình điều tra, cơ quan CSĐT còn phát hiện 18 trường hợp là y, bác sĩ được Lê Thị Ánh Hồng (bị can trong vụ án) nhờ người làm thủ tục nhập khẩu không đúng quy định vào một số hộ dân ở huyện Buôn Đôn nên đề nghị Sở Y tế rà soát, báo cáo cung cấp thêm tài liệu, hồ sơ phục vụ công tác điều tra. Huỳnh Thủy