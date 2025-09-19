Hai người chồng hiến gan cứu vợ, khi tình yêu hóa thành sự sống

TPO - Tháng 8/2025, diễn ra hai ca ghép gan hiếm có khi tình yêu vợ chồng và y học hiện đại đã hòa nhịp, tạo nên những khoảnh khắc lay động trái tim. Không chỉ là thành tựu y khoa, đó còn là những câu chuyện khiến bất cứ ai nghe cũng nghẹn lời.

Trong y học, người ta quen với những câu chuyện con hiến gan cho cha mẹ, hay cha mẹ hiến gan cho con. Nhưng chuyện vợ chồng trao tặng cho nhau một phần cơ thể lại hiếm đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay. Và ca ghép gan của chị Dương Thị Mến (28 tuổi, Hải Phòng) là một trong số đó.

Chị Mến, một bác sĩ trẻ ngày ngày khoác áo blouse trắng cứu người, bất ngờ rơi vào nghịch cảnh khi mắc xơ gan mất bù. Căn bệnh hiểm nghèo khiến gan suy kiệt, tiên lượng xấu, cửa sống trở nên mong manh.

Trước ranh giới sinh tử, chồng chị - anh Tô Quang Hậu (33 tuổi) không do dự tình nguyện đi xét nghiệm. Khi bác sĩ giải thích về những rủi ro, anh chỉ nói một câu mà khiến các bác sĩ, nhân viên y tế có mặt lúc đó lặng đi: “Nếu không thể cho em trọn vẹn hạnh phúc, tôi sẽ cho em một phần cơ thể, một phần cuộc đời tôi.”

Ca ghép được thực hiện bởi đội ngũ bác sĩ hàng đầu Vinmec với kĩ thuật cắt gan nội soi kết hợp nhuộm huỳnh quang ICG hiện đại, giảm thiểu biến chứng và rút ngắn hồi phục. Từ tình yêu của người chồng, cộng hưởng cùng bàn tay y học, sự sống của chị Mến đã được nối dài. Hai vợ chồng tiếp tục nắm tay nhau đi tiếp chặng đường phía trước, trân trọng từng nhịp đập của trái tim và từng ngày được sống bên nhau.

Bác sĩ thăm sức khỏe bệnh nhân sau ghép gan

Tình yêu biến 1% cơ hội thành sự sống

Khác với câu chuyện của chị Mến, bệnh nhân Hoàng Thị Thu Hiền (44 tuổi, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng nguy kịch: hôn mê gan, xuất huyết tiêu hóa, bệnh nền chồng chất từ Wilson đến xơ gan. Mỗi giờ trôi qua, sự sống của chị càng thu hẹp lại.

Trong thời khắc ấy, chồng chị, anh Nguyễn Thế Hạnh đưa ra quyết định duy nhất: hiến gan cứu vợ, dù bác sĩ thẳng thắn rằng “cơ hội sống của chị Hiền chỉ còn 1%”.

Ca phẫu thuật diễn ra đúng ngày sinh nhật của anh Hạnh. Anh nói trong nước mắt:“Với tôi, không có bất kỳ món quà nào quý giá bằng sự sống của vợ.”

Đội ngũ Vinmec đã triển khai ca ghép theo quy chuẩn quốc tế: từ sàng lọc tương thích, đánh giá chức năng gan người hiến, đến phẫu thuật cắt gan nội soi hỗ trợ ICG và chăm sóc hậu phẫu trong ICU gan mật chuyên biệt. Nhờ đó, chị Hiền đã vượt qua cửa tử, dần tỉnh lại sau những ngày dài giành giật sự sống.

PGS.TS.BS. Lê Văn Thành, Phó Tổng Giám đốc chuyên môn Khối Ngoại, Hệ thống Y tế Vinmec, chia sẻ đầy xúc động: Trong y học, 1% cơ hội cũng vô cùng quý giá. Nhưng để biến cơ hội ấy thành sự sống, cần có tình yêu, sự hi sinh và niềm tin không bao giờ bỏ cuộc.”

Hai ca ghép gan hiếm hoi - hai người chồng trao đi một phần cơ thể để cứu vợ không chỉ khẳng định trình độ y học tiên tiến, mà còn là minh chứng thiêng liêng cho sức mạnh tình yêu vợ chồng. Nếu huyết thống kết nối cha mẹ và con cái, thì tình yêu chính là sợi dây vô hình, bền chặt không kém. Lá gan trao đi không chỉ hồi sinh sự sống, mà còn thắp lên niềm tin cho cả gia đình, dòng họ.

Theo Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, Vinmec hiện là một trong 8 cơ sở y tế và là bệnh viện tư nhân duy nhất đủ năng lực ghép gan tại Việt Nam. Hơn hết, thành tựu ấy còn để lại những câu chuyện khiến người ta tin rằng: khi tình yêu và y học hòa nhịp, phép màu luôn có thật.