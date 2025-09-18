Vụ kê khống tán sỏi cho 255 bệnh nhân: Bốn cá nhân liên quan giải trình gì?

TPO - Bốn nhân sự liên quan trong vụ kê khống tán sỏi bằng máy cho 255 bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã kỷ luật. Những người trong cuộc đã có giải trình về việc này.

Ngày 18/9, ông Nguyễn Đăng Giáp - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, cho biết đã có quyết định kỷ luật đối với các cá nhân liên quan đến vụ kê khống tán sỏi cho 255 bệnh nhân.

Theo ông Giáp, tại bệnh viện có 1 máy tán sỏi Laser. Tuy nhiên, từ 28/3/2024 đến 15/5/2024 và từ 28/5/2024 đến 31/12/2024, máy tán sỏi Laser đã bị hỏng. Dẫu vậy, các êkip trong khoa vẫn kê khai thực hiện dịch vụ kỹ thuật nội soi tán sỏi niệu quản (búa khí nén, siêu âm, laser), gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng điều trị và niềm tin của người bệnh.

Ông Nguyễn Đăng Giáp - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

Ông Nguyễn Đăng Giáp khẳng định việc làm trên là vi phạm. Hội đồng chuyên môn kết luận kíp phẫu thuật viên và kíp gây mê đã không trung thực khi thực hiện chức năng nhiệm vụ và chưa thực hiện đúng quy chế hội chẩn, quy trình kỹ thuật trong việc chỉ định và phương pháp điều trị.

Trách nhiệm chính thuộc về Trưởng khoa Ngoại Thận - Tiết niệu và Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, cùng với trách nhiệm liên đới của các thành viên kíp phẫu thuật, kíp gây mê, dụng cụ viên tham gia thực hiện.

Sau khi có kết luận, bệnh viện đã ban hành quyết định kỷ luật đối với các cá nhân vi phạm. Cụ thể, ông Nguyễn Ngọc Hoàng, nguyên Trưởng khoa Ngoại - Thận Tiết niệu, bị kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo và không làm quy trình bổ nhiệm lại chức vụ.

Các ông Lê Xuân Vinh (Phó Trưởng khoa Ngoại - Thận Tiết niệu), Bùi Ngọc Đức (Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức) và bà Trần Thị Kim Oanh (nguyên Điều dưỡng trưởng khoa Ngoại - Thận Tiết niệu) cùng bị kỷ luật bằng hình thức Khiển trách.

Ngoài ra, các cá nhân liên quan khác phải kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc và sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định của bệnh viện. Bệnh viện cũng đang tiếp tục triển khai các bước thi hành kỷ luật đối với đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

Người trong cuộc giải trình gì?

Liên quan đến vụ việc trên, ông Bùi Ngọc Đức (Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức) cho rằng, nhiệm vụ của Khoa chỉ là xếp lịch mổ và phân công kíp gây mê, không tham gia vào nội dung hội chẩn và công tác chuyên môn của kíp phẫu thuật.

Còn ông Nguyễn Ngọc Hoàng (nguyên Trưởng khoa Ngoại - Thận Tiết niệu) giải trình rằng, từ thời điểm tháng 5/2024 đến tháng 11/2024, ông áp dụng bằng phương pháp phẫu thuật khác để thực hiện trên bệnh nhân nhưng hồ sơ bệnh án ghi là dịch vụ kỹ thuật nội soi tán sỏi bằng laser. Khi thực hiện, ông cũng đã có báo cáo cáo với Ban giám đốc bệnh viện. Tuy nhiên, từ sau tháng 11/2024 trở đi, ông Hoàng không thực hiện dịch vụ kỹ thuật này nữa do sợ vướng đến thủ tục thanh toán.

Khi PV Tiền Phong hỏi về sự việc, ông Nguyễn Ngọc Hoàng cho biết bản thân mới nắm bắt thông tin, sẽ kiểm tra lại. Ông mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ sự thật, tạo công bằng cho bác sĩ. Ông Hoàng nói thêm, bản thân người bác sĩ luôn muốn làm mọi thứ tốt nhất cho bệnh nhân.

Ông Nguyễn Ngọc Hoàng (nguyên Trưởng khoa Ngoại - Thận Tiết niệu) mong cơ quan chức năng vào cuộc, làm rõ sự thật

Như Tiền Phong đưa tin, qua công tác kiểm tra của Sở Y tế Đắk Lắk và Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã phát hiện 480 bệnh nhân được phẫu thuật lấy sỏi trong thời gian máy tán sỏi bị hỏng. Trong đó, có 255 bệnh nhân phẫu thuật bằng biện pháp khác nhưng lại được ghi là dùng máy tán sỏi.

Ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk, thừa nhận êkip của bệnh viện đã vi phạm. Vụ việc đã được chuyển sang cơ quan điều tra để xác định có hay không hành vi trục lợi bảo hiểm, cán bộ y tế có thông đồng với bên ngoài để bán dây dẫn phục phẫu thuật hay không.