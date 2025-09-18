Sở Y tế Đắk Lắk lên tiếng vụ hàng trăm bệnh nhân được tán sỏi thận dù máy hỏng

TPO - Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk đã thông tin về vụ hàng trăm bệnh nhân được tán sỏi thận dù máy hỏng xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Sáng 18/9, Sở Y tế Đắk Lắk thông tin về thông tin hàng trăm bệnh nhân được tán sỏi thận dù máy hỏng xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, Đắk Lắk.

Tại đây, bà Lê Ka Thuỷ - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, thừa nhận có việc tán sỏi cho bệnh nhân trong thời gian máy bị hỏng.

Bà Lê Ka Thuỷ thông tin vụ việc

Trước đó, qua công tác kiểm tra của Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã phát hiện vi phạm về hoạt động chuyên môn của khoa Ngoại - Thận Tiết niệu, khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức liên quan đến dịch vụ kỹ thuật ‘‘Nội soi tán sỏi niệu quản (búa khí nén, siêu âm, laser)” và ‘‘đặt ống thông niệu quản qua nội soi (Sonde JJ)”. Theo lãnh đạo bệnh viện, có những thời điểm máy tán sỏi Laser bị hỏng nhưng vẫn thực hiện dịch vụ nội soi tán sỏi Laser.

Sau khi có kết quả làm việc và báo cáo của Tổ Kiểm tra, Hội đồng chuyên môn kết luận: Kíp phẫu thuật viên, kíp gây mê đã không trung thực khi thực hiện chức năng nhiệm vụ của người thầy thuốc, chưa thực hiện đúng quy chế hội chẩn, chưa thực hiện đúng quy trình kỹ thuật đã được bệnh viện ban hành trong việc chỉ định và phương pháp điều trị.

Trách nhiệm chính thuộc về Trưởng khoa Ngoại Thận - Tiết niệu và Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, trách nhiệm liên đới là các thành viên tham gia kíp phẫu thuật, kíp gây mê, dụng cụ viên có tên trong quá trình thực hiện dịch vụ kỹ thuật nội soi tán sỏi bằng Laser trong giai đoạn máy tán sỏi Laser bị hỏng.

Ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk, thông tin vụ việc

Theo lãnh đạo bệnh viện, vi phạm xảy ra tại khoa Ngoại - Thận Tiết niệu, khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức là tự phát do các cá nhân liên quan thực hiện không đúng quy định và không báo cáo kịp thời.

Sau khi phát hiện vụ việc, bệnh viện đã phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu cho phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk. Phối hợp làm việc với cơ quan BHXH tỉnh để giải quyết thanh toán chi phí KCB BHYT liên quan đến dịch vụ kỹ thuật “Nội soi tán sỏi niệu quản (búa khí nén, siêu âm, laser)" và việc mượn máy tán sỏi laser trong thời gian gửi máy đi sửa chữa mà không đảm bảo thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, bệnh viện cũng triển khai rà soát danh sách các bệnh nhân liên bị ảnh hưởng để tổ chức khám kiểm tra sức khỏe miễn phí. Đảng ủy bệnh viện đang triển khai các bước thi hành kỷ luật đối với đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

Bệnh viện cũng tăng cường triển khai công tác kiểm tra hoạt động chuyên môn toàn bệnh viện. Rà soát, điều chỉnh các quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật cho phù hợp với thực tế. Chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế tại các khoa phòng trung tâm.

"Quan điểm của chúng tôi là không bao che, dung túng, xử lý nghiêm vi phạm và có phương án xử kịp thời, đảm bảo sức khoẻ cho bệnh nhân", bà Lê Ka Thuỷ nói thêm.

Ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk, cho biết, qua kiểm tra có 480 bệnh nhân được phẫu thuật lấy sỏi trong thời gian máy tán sỏi bị hỏng. Trong đó, có 255 bệnh nhân phẫu thuật hở nhưng lại được ghi là dùng máy tán sỏi.

Ông Nay Phi La thừa nhận có những thiếu sót trong quá trình điều trị cho bệnh nhân sỏi thận tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Cụ thể, êkip của bệnh viện lấy sỏi thận bằng kỹ thuật gắp nhưng lại báo cáo là dùng máy tán sỏi và đây là vi phạm.

Đối với nội dung có trục lợi bảo hiểm hay không và cán bộ có thông đồng với bên ngoài để bán dây dẫn phục phẫu thuật, ông Nay Phi La cho biết vụ việc đã chuyển sang cơ quan điều tra để xác định có hay không việc vi phạm này.