TPHCM: Liên tục xảy ra sự cố trẻ bị đuối nước ngay tại hồ bơi

TPO - Chưa đầy một tháng qua, khu vực các tỉnh phía Nam đã xảy ra ít nhất 3 vụ trẻ em đuối nước trong hồ bơi.

Ngày 18/12, BS Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (TP.HCM) cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và nỗ lực cứu sống một trường hợp trẻ ngạt nước nguy kịch tính mạng.

Bệnh nhi được tiếp nhận cấp cứu là bé trai T.A.K. (10 tuổi, học sinh lớp 5, ngụ phường Hòa Thuận, tỉnh Vĩnh Long). Theo khai thác bệnh sử từ gia đình, trước khi tai nạn xảy ra, bé K. đi bơi cùng cha ở hồ bơi gần nhà. Do sơ ý người cha không thường xuyên quan sát con. Sau khoảng 5 phút lơ đễnh, anh bàng hoàng phát hiện bé chìm trong trạng thái nằm ngửa dưới hồ nước. Ngay lập tức, bé được đưa lên bờ trong tình trạng bị ngưng tim, ngưng thở, lay gọi không đáp ứng.

Nhân viên cứu hộ của hồ bơi tiến hành ép tim ngoài lồng ngực khoảng 2 phút, sau đó trẻ nôn ra lượng nước nhiều, mở mắt nhưng không đáp ứng với các kích thích từ bên ngoài.

Bệnh nhi được chuyển khẩn đến Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh trong tình trạng hôn mê sâu. Tại đây, trẻ được đặt nội khí quản thở máy. Các bác sĩ ghi nhận bệnh nhi bị trào bọt hồng qua ống nội khí quản – dấu hiệu điển hình của phù phổi cấp do ngạt nước.

Sau đó, bé được chuyển sang Bệnh viện Sản Nhi Trà Vinh, điều trị tại khoa Hồi sức Tích cực trong 4 ngày với liệu pháp thở máy, chống phù não, dùng kháng sinh, truyền dịch và chăm sóc hỗ trợ. Do tình trạng diễn tiến nặng, bệnh viện hội chẩn và chuyển bệnh nhi đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Thời điểm nhập viện, bệnh nhi bị tổn thương cả hai bên phổi mức độ rất nặng (ảnh: BSCC)

Theo BS Nguyễn Minh Tiến, khi tiếp nhận, bệnh nhi trong tình trạng hôn mê, tím tái, độ bão hòa oxy trong máu ngoại vi SpO₂ chỉ còn 78% (bình thường trên 95%), xuất hiện các cơn co gồng toàn thân. Kết quả X-quang phổi ghi nhận tổn thương lan tỏa cả hai bên phổi; CT-Scan não – ngực – bụng cho thấy bệnh nhân bị phù não, đông đặc và thâm nhiễm hai phổi nhưng may mắn là không ghi nhận tổn thương các tạng trong ổ bụng.

Xét nghiệm khí máu động mạch cho kết quả toan chuyển hóa và thiếu oxy máu nặng, lactate máu tăng cao, phản ánh tình trạng thiếu oxy mô kéo dài. Bệnh nhi được chẩn đoán ngạt nước, phù phổi cấp, thiếu oxy não và viêm phổi hít.

Ngay lập tức, các bác sĩ triển khai hồi sức tích cực bằng máy thở, chống co giật, chống phù não, điều chỉnh nước – điện giải và dùng kháng sinh điều trị viêm phổi hít. Đây là giai đoạn quyết định, bởi chỉ cần chậm trễ hoặc xử trí sai, nguy cơ tử vong hoặc di chứng thần kinh nặng là rất cao.

Sau gần 3 tuần điều trị, tình trạng của trẻ dần cải thiện. Bệnh nhi đã tỉnh, tiếp xúc được, không còn co gồng, được cai máy thở và tiếp tục theo dõi phục hồi thần kinh.

“Đây là trường hợp rất may mắn được cứu sống nhờ được phát hiện sớm, cấp cứu hồi sức tim phổi ban đầu kịp thời tại hiện trường và sự phối hợp liên viện chặt chẽ” - BS Nguyễn Minh Tiến nhận xét.

Qua ca bệnh này, các bác sĩ tiếp tục cảnh báo phụ huynh không được chủ quan khi cho trẻ đi bơi, kể cả tại hồ bơi có nhân viên cứu hộ. Trẻ cần luôn có người lớn theo sát để quan sát liên tục, sẵn sàng phát hiện và ứng cứu ngay khi trẻ có dấu hiệu đuối nước.

Bên cạnh đó, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh nên cho trẻ học bơi, biết các kỹ năng an toàn dưới nước, tập vận động “làm ấm” trước khi bơi để tránh bị chuột rút. Đặc biệt, việc trang bị kỹ năng sơ cứu ngưng thở – ngưng tim cho người lớn đi kèm là yếu tố then chốt, giúp giành lại sự sống cho trẻ và hạn chế tối đa nguy cơ tổn thương não.