Chạy đua với ‘tử thần’ cứu bé trai viêm cơ tim tối cấp

Ngày 13/12, khoa Hồi sức Tích cực Chống độc, Bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM cho biết, tại đây vừa tiếp nhận một ca chuyển viện khẩn cấp đặc biệt nguy kịch. Bệnh nhi là bé trai L.B.A. (5 tuổi) nhập viện trong tình trạng mệt lả, khó thở, tím tái toàn thân với chẩn đoán nhồi máu cơ tim tối cấp.

Trước đó, bé A. nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức TPHCM. Các xét nghiệm và siêu âm tim cho thấy chức năng tim của bệnh nhi suy giảm nghiêm trọng, phân suất tống máu giảm sâu, men tim tăng cao.

Từ dấu hiệu lâm sàng và cận lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị viêm cơ tim tối cấp. Theo các bác sĩ, đây là bệnh cảnh hiếm gặp nhưng có thể tiến triển cực nhanh, dẫn đến sốc tim, ngừng tuần hoàn và tử vong chỉ trong vài giờ nếu không được can thiệp kịp thời.

Ngay sau khi nhập viện, bệnh nhi lập tức được đặt nội khí quản, hồi sức chống sốc và chuyển viện khẩn đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 trong tình trạng nguy kịch.

Các bác sĩ đã nỗ lực thực hiện các biện pháp can thiệp chuyên môn sâu cứu bệnh nhi

Ngay khi nhận được cuộc gọi báo chuyển viện, ê kíp khoa Hồi sức Tích cực Chống độc phối hợp cùng khoa Hồi sức tích cực tim mạch lồng ngực đã khẩn trương kích hoạt quy trình ECMO cấp cứu. Toàn bộ nhân lực, trang thiết bị được huy động, đánh giá chỉ định đặt VA-ECMO – kỹ thuật hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể, giúp tạm thời thay thế chức năng tim và phổi cho bệnh nhi trong giai đoạn nguy kịch.

Thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, chỉ trong vòng 60 phút kể từ khi nhận thông tin, bệnh nhi được chuyển thẳng vào khoa Hồi sức Tích cực Chống độc và tiến hành đặt canuyl ECMO ngay tại khoa. Hệ thống ECMO nhanh chóng được thiết lập, dòng tuần hoàn ngoài cơ thể vận hành ổn định, đưa máu ra ngoài để oxy hóa rồi bơm ngược lại động mạch, tạm thời đảm nhận hoàn toàn chức năng bơm máu của trái tim đang suy kiệt.

Trong suốt thời gian chạy ECMO, bệnh nhi được theo dõi liên tục 24/24 bởi ê kíp đa chuyên khoa gồm Hồi sức tích cực chống độc, Tim mạch, Phẫu thuật hồi sức tích cực tim mạch lồng ngực, Dinh dưỡng và Kiểm soát nhiễm khuẩn. Các chỉ số sinh hiệu, xét nghiệm đông máu, chức năng gan, thận và tình trạng tim được kiểm soát nghiêm ngặt từng giờ nhằm đảm bảo hệ thống ECMO hoạt động hiệu quả và hạn chế tối đa biến chứng.

Bệnh nhi được đặt ECMO thành công giúp qua cơn nguy kịch

Song song đó, bé được thở máy, lọc máu liên tục và điều trị tích cực nguyên nhân viêm cơ tim.

Sau 5 ngày điều trị căng thẳng, những tín hiệu tích cực dần xuất hiện. Chức năng co bóp cơ tim cải thiện rõ rệt, nhu cầu thuốc vận mạch giảm xuống mức rất thấp. Ê-kíp quyết định tiến hành thử ngưng ECMO và ghi nhận tim bệnh nhi đã tự đảm nhận lại chức năng bơm máu.

Bé được cai ECMO thành công, rút canuyl an toàn và tiếp tục hồi sức, phục hồi chức năng. Hiện bệnh nhi đã tỉnh táo, tự thở tốt, các chỉ số sinh hiệu ổn định, dự kiến có thể xuất viện trong vài ngày tới. Đây là trường hợp đặc biệt nguy kịch đã may mắn được hai bệnh viện phối hợp cứu sống.