Thoát nghèo từ những 'khu vườn ngủ quên'

TPO - Từ những mảnh vườn tạp kém hiệu quả, nhiều hộ dân vùng nông thôn, miền núi TP. Đà Nẵng đã mạnh dạn chuyển đổi sang phát triển kinh tế vườn theo hướng bài bản, bền vững. Với sự hỗ trợ từ chính sách, đặc biệt là Nghị quyết số 35, những khu vườn từng “ngủ quên” đang hồi sinh, mang lại thu nhập ổn định, mở ra hướng thoát nghèo và làm giàu cho nông dân.

Bà Trương Thị Nguyệt (thôn Đại Đồng, xã Tây Hồ, TP. Đà Nẵng) cho biết, gia đình có 1.000m2 đất vườn chưa được đầu tư. Năm 2023 được Hội Nông dân và UBND xã Tam Lộc (cũ) thông tin về Nghị quyết số 35, vợ chồng bà cải tạo lại vườn tạp, trồng hơn 70 gốc bưởi da xanh. Đồng thời, được chính quyền hỗ trợ gần 34 triệu đồng xây dựng giếng khoan, hệ thống tưới nhỏ giọt tiên tiến, vườn bưởi đã cho quả thu hoạch.

Kinh tế vườn giúp gia đình bà Trương Thị Nguyệt thu nhập khấm khá hơn.

“Mô hình giúp có thêm thu nhập vài triệu đồng ở vụ đầu tiên, nên tin tưởng sau này sẽ cải thiện thu nhập cho gia đình. Đồng thời, tôi kết hợp chăn nuôi gà thả vườn rất hiệu quả vì cây bưởi cho bóng mát giúp gà sinh trưởng tốt, ít hao hụt”, bà Nguyệt nói.

Ông Nguyễn Thành Long (thôn Cẩm Lãnh, xã Sơn Cẩm Hà) đầu tư trồng cây măng cụt cho kinh tế cao. Ông cho hay, nhận thấy cây ăn quả sẽ là cây chủ lực ở địa phương, cho hiệu quả kinh tế bền vững, góp phần chống xói mòn, bạc màu đất.

Sau khi khai thác gỗ keo nguyên liệu, ông đăng ký được nhận hỗ trợ từ Nghị quyết số 35 và được cán bộ xã hướng dẫn, ông chủ động cải tạo lại mảnh vườn 2.000m2 sản xuất kém hiệu quả, mua 100 cây măng cụt giống về trồng.

Ông Long bày tỏ, khó khăn của nông dân là tài chính để thay đổi mô hình sản xuất. Như gia đình ông không đủ khả năng thay thế giếng đào bằng giếng khoan sử dụng điện lưới. "Nguồn hỗ trợ từ Nghị quyết số 35 giúp gia đình đóng được giếng mới, được hỗ trợ một phần cây giống, chuyển đổi mô hình sản xuất phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp của địa phương”.

Năm 2021 HĐND tỉnh Quảng Nam cũ ban hành Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND (ngày 29/9/2021) về cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại. Đây là đòn bẩy để nông dân thoát nghèo, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn và tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Theo lãnh đạo xã Tây Hồ, đến nay địa phương hỗ trợ 108 hộ phát triển kinh tế vườn với tổng số tiền hơn 3,8 tỷ đồng. Các vườn sau khi hỗ trợ đã phát huy hiệu quả nhờ giải quyết được bài toán nước tưới.

Đồng thời, hệ thống tưới tiên tiến tiết kiệm nước giúp tiết giảm chi phí đầu tư, nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích trồng trọt. Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND (kéo dài đến hết năm 2025) đáp ứng yêu cầu cấp thiết trong phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại và được nhân dân tỉnh Quảng Nam (cũ) đồng tình hưởng ứng.

Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm Hà cho biết, năm 2025, địa phương thành lập Hội đồng thẩm định và nghiệm thu việc thực hiện Nghị quyết số 35 trên địa bàn xã, đồng thời ban hành kế hoạch tiếp tục triển khai nghị quyết trong năm.

“Trước khi triển khai, chúng tôi tổ chức tập huấn, hướng dẫn người dân theo đúng quy định. Dự kiến đến cuối năm 2025 sẽ giải ngân hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng cho 20 chủ vườn, với tổng diện tích 4ha trồng mới sầu riêng, măng cụt và bưởi da xanh”, ông Tuấn cho biết.

Nhiều nông dân cho rằng, Nghị quyết số 35 giải quyết bài toán về nước tưới cho cây trồng ở các vùng bán sơn địa, miền núi; giảm gánh nặng về chi phí đầu tư cải tạo, chỉnh trang vườn tạp, thay đổi loại cây trồng phù hợp với quy hoạch, thổ nhưỡng. Từ đó, tạo điều kiện để người dân sản xuất tập trung, hình thành các vùng nguyên liệu nông sản, xóa bỏ sản xuất manh mún.

Những mảnh vườn tạp nay giúp người nông dân đổi đời nhờ những chính sách hỗ trợ phù hợp.

Kiến nghị duy trì chính sách hỗ trợ

Lãnh đạo xã Sơn Cẩm Hà cho hay, xã định hướng nông nghiệp là “xương sống” của nền kinh tế. Trong đó phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái, đa giá trị và bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu.

Đồng thời, gắn sản xuất với phát triển vùng nguyên liệu, xây dựng mã số vùng trồng, liên kết tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp chủ lực để hình thành chuỗi liên kết và phát triển du lịch nông nghiệp.

Tại xã Tây Hồ, ngoài chính sách hỗ trợ của Nghị quyết số 35, xã chủ động lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình giảm nghèo bền vững, liên kết sản xuất, xây dựng nông thôn mới… để đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất. Nhờ đó, góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người đạt gần 54,9 triệu đồng/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 2,13%.

“Tuy nhiên, đầu ra sản phẩm nông nghiệp, giá cả không ổn định nên người dân vẫn còn ngần ngại khi xây dựng các mô hình phát triển sản xuất. Vì vậy, đề nghị thành phố sớm xây dựng cơ chế khuyến khích doanh nghiệp và hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp - nông thôn; trong đó ưu đãi thuế, hỗ trợ hạ tầng”, Phó Chủ tịch UBND xã Tây Hồ Huỳnh Ngọc Hải kiến nghị.