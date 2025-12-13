Từ hộ nghèo đến tấm gương làm giàu giữa vùng cao

TPO - Cứ ngỡ cuộc sống sẽ mãi nghèo khó, miếng cơm manh áo chỉ trông vào nương rẫy, bỗng một ngày chị BLúp Yến (dân tộc Tà Riềng, thôn Đắc Ốc, xã La Dêê, TP. Đà Nẵng) đưa cả gia đình bước sang trang mới khiến bao hộ dân ở vùng cao mơ ước nhờ sự táo bạo, cần cù, dám nghĩ dám làm.

Nghĩ đủ cách, làm đủ việc

Chị BLúp Yến kể, hồi đó gia đình chị thuộc diện nghèo nhất thôn, quanh năm bán mặt cho nương rẫy mà vẫn bữa đói bữa no. Năm 2008, biết được nguồn vốn vay hỗ trợ cho người dân làm kinh tế, chị mạnh dạn vay 10 triệu đồng mua heo nái.

Lứa đầu tiên heo đẻ chưa tới chục con, chị cần mẫn chăm cho heo con lớn rồi bán, tiếp tục duy trì mỗi năm heo đẻ hai lứa, có lứa được 12–13 con. “Suốt 5 năm cứ nuôi, bán hết đàn này đến đàn khác, tôi có đồng tiền ra vào thường xuyên để trang trải cho gia đình. Đến khi heo nái già, tôi mạnh dạn vay thêm mấy chục triệu mua con khác, mở rộng chăn nuôi, gầy đàn heo của mình lớn hơn”, chị kể.

Chị Yến nấu rượu, nuôi heo, trồng keo...để thoát nghèo.

Cùng với nuôi heo, chị còn trồng thêm hàng chục ngàn cây keo trên rẫy, vài năm cây lớn thu cũng được một khoản kha khá. Tham vọng làm giàu không dừng lại ở đó, năm 2016, chị táo bạo vay thêm 30 triệu đồng để mua máy xay gạo, nồi hơi nấu rượu. Người phụ nữ vùng cao ham làm mà cũng ham học chẳng kém, tối tối chị đều mày mò tìm hiểu, cặm cụi ghi chép cách chọn gạo, ủ men, vận hành máy móc.

Không ít lần trầy trật vì rượu thành phẩm không như mong muốn, chị vẫn không nản, sai ở đâu sửa ở đó. Cuối cùng, lò rượu của chị cũng đã thành công, nấu mỗi ngày hơn trăm lít, bỏ cho đầu mối tại các xã lân cận. Chị cười hiền, bảo rằng chặng đường đi qua nhiều lúc gian khó, mệt mỏi nhưng chị không hề nản chí. Bởi vì chỉ có dám nghĩ, dám làm mới thành công. “Cuộc sống gia đình tôi đổi thay từng ngày nên tôi mừng lắm. Từ chỗ nghèo xác xơ đến mua được ti vi, tủ lạnh, đồ đạc đầy đủ trong nhà rồi nuôi hai con học đại học, có đồng ra đồng vào”, chị BLúp Yến bày tỏ.

Heo giống chị nuôi thường xuyên mang lại thu nhập ổn định.

Chị Hiên Hứu, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã La Dêê cho hay, chị BLúp Yến là tấm gương điển hình về vươn lên thoát nghèo vượt khó, xây dựng kinh tế gia đình vững mạnh. Không chỉ có tính cần cù, chị Yến còn rất táo bạo, quyết tâm, đó là yếu tố mà phần lớn phụ nữ vùng cao chưa có được. Thành công của chị rất đáng để những hộ khó khăn học tập

Dẫn lối cho bà con thoát nghèo

Năm nay là một năm khá sóng gió với đàn heo của chị Yến bởi dịch tả Châu Phi. Thời điểm này những năm trước, chị đã chộn rộn với chuồng heo bán gần dịp Tết, nhưng giờ dịch bệnh cuốn sạch không còn một con. Kêu ca cũng không được gì, chị gác thiệt hại sang một bên, tập trung vào nuôi vịt, nuôi bò, nấu rượu và xay xát hàng ngày. Chị làm việc không ngừng nghỉ, thua keo này bày keo khác, nhờ đó kinh tế của gia đình vẫn đảm bảo. Tấm gương lao động, vươn lên làm giàu giữa vùng cao của chị được bà con ngưỡng mộ.

Chị Yến là tấm gương vươn lên làm giàu điển hình tại xã La Dêê.

Không chỉ vậy, chị BLup Yến còn giúp cho bà con dân tộc thiểu số trong thôn xã dần bước ra khỏi cuộc sống khó khăn. Chị đã trao tặng hàng trăm cây giống, hàng chục con heo, gà, vịt cho bà con làm sinh kế. Năm nào chị cũng tạo công ăn việc làm cho người dân từ rẫy keo của mình. Chị còn vận động chị em trong thôn góp 10 triệu đồng vào quỹ tương hỗ, sẵn sàng cho vay không lãi để ai muốn phát triển kinh tế đều có cơ hội. Với những hoàn cảnh thương tâm, chị thường cho lúa gạo để sẻ chia cùng họ.

Không chỉ cho “cần câu cơm”, chị còn tận tâm chỉ bày thêm…cách câu. Những buổi họp mặt trò chuyện với bà con, chị nhiệt tình hướng dẫn tỉ mỉ cách nấu rượu, nuôi heo, trồng rẫy từ chính những hiểu biết và kinh nghiệm đúc kết của bản thân trong suốt thời gian dài. Đồng thời khuyến khích, động viên bà con quyết tâm vươn lên làm giàu.

Hội Liên hiệp phụ nữ xã La Dêê đã nhiều lần biểu dương chị là tấm gương tiêu biểu trong phong trào phụ nữ vươn lên làm kinh tế giỏi, biết sẻ chia và lan tỏa yêu thương. Những món quà của chị dù là cây giống, vật nuôi, đều gửi gắm niềm tin và sự khích lệ mọi người cùng nỗ lực, dám bước qua giới hạn của mình để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.