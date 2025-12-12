Nguồn vốn chính sách - đòn bẩy giúp nhiều xã vùng khó ở Đắk Lắk vươn mình

TPO - Từ khi Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững được triển khai đồng bộ, nhiều xã vùng khó ở Đắk Lắk trở mình, khoác lên diện mạo mới. Người dân có cuộc sống ổn định, nhiều hộ thoát nghèo, vươn lên làm giàu...

Xã nghèo thay da đổi thịt

Từ trung tâm tỉnh Đắk Lắk, chúng tôi ngược về xã Krông Bông, vùng đất một thời gặp nhiều khó khăn, địa hình đồi núi, dân cư đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số, cuộc sống còn nhiều vất vả. Thế nhưng, nơi đây nay đã đổi thay. Những con đường chằng chịt ổ gà, ổ voi được thay thế bằng những tuyến đường bê tông hoá, người dân từng bước vươn lên thoát nghèo.

Chia sẻ với PV, ông Nguyễn Ngọc Pháp, Chủ tịch UBND xã Krông Bông, phấn khởi: “Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước quan tâm, xã vùng khó Kông Bông nay đã khoác lên mình diện mạo mới. Những con đường bê tông hoá chạy thẳng vào tận thôn làng, nhiều hộ dân đã thoát được nghèo, từng bước vươn lên làm giàu”.

Theo ông Pháp, nơi đây, đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số, người dân chủ yếu làm nông nghiệp, quen với lối canh tác lạc hậu, năng xuất mùa màng không đạt hiệu quả cao. Từ khi được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cấp nguồn vốn chính sách, hỗ trợ cây giống, vật nuôi, cán bộ xã “đi từng ngõ, gõ từng nhà” cầm tay chỉ việc, hướng dẫn người dân tiếp cận khoa học kỹ thuật. Nhờ đó, năng xuất cây trồng đạt hiệu quả cao, đàn vật nuôi sinh sản nhanh, cuộc sống của người dân, dần được cải thiện.

Theo Chủ tịch xã Krông Bông, nơi đây, có nhiều đồng cỏ, khí hậu thời tiết thuận lợi, có nhiều hộ dân thoát được nghèo nhờ chăn nuôi.

Điển hình như hộ anh Nguyễn Xuân Hoàng (tổ dân phố 7, xã Krông Bông) thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc, anh Hoàng kể, trước đây, dù chăm chỉ làm ruộng nhưng thu nhập của gia đình vẫn bấp bênh. Được tổ tiết kiệm hỗ trợ thủ tục vay 50 triệu đồng vốn chính sách, anh mạnh dạn đầu tư mô hình chăn nuôi. Anh xây dựng chuồng trại kiên cố hơn 200 m², nuôi 10 con bò sinh sản và 15 con heo rừng, đồng thời chuyển diện tích hoa màu kém hiệu quả sang trồng cỏ voi làm nguồn thức ăn ổn định.

Sau 3 năm, tổng thu nhập của gia đình anh đạt trên 150 triệu đồng/năm, đủ để anh tái đầu tư, sửa sang nhà cửa và trở thành một trong những hộ thoát nghèo bền vững của địa phương.

Ông Nguyễn Ngọc Pháp, Chủ tịch UBND xã Krông Bông khẳng định: “Địa hình xã Krông Bông, đất rộng, nhiều đồng cỏ, khí hậu thuận lợi cho việc chăn nuôi, có nhiều hộ “phất lên” từ nuôi bò. Để tiếp tục phát huy, hưởng ứng chương trình giảm nghèo bền vững có hiệu quả, xã tiếp tục sử dụng 2 tỉ đồng được tỉnh phân bổ, tiếp tục mua bò trao tặng những hộ dân khó khăn để họ phát triển kinh tế. Chúng tôi, hy vọng rằng những hộ đợt tới được cấp bò, sẽ phát huy được thế mạnh chăn nuôi sản xuất để nhân rộng đàn vật nuôi, phát triển kinh tế cho gia đình.Trong thời gian tới xã phấn đấu đặt mục tiêu, giảm tỉ lệ hộ nghèo xuống mức thấp nhất”.

Vươn lên thoát nghèo nhờ chính sách

Bên cạnh những nỗ lực tự thân, người dân còn được tiếp sức từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021–2025 (Chương trình 1719). Tại xã Ea Ning, chương trình đã hỗ trợ 60 con bò cái sinh sản cho 30 hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo (mỗi hộ 2 con, tổng trị giá hơn 40 triệu đồng). Nhờ đó, nhiều hộ đã có nguồn sinh kế ổn định và từng bước vươn lên.

Gia đình bà H Wiăk Byă (SN 1957, buôn Pưk Prong, xã Ea Ning) là một trong những trường hợp ghi nhận hiệu quả rõ rệt nhờ được cấp bò giống. Bà H Wiăk chia sẻ: “Chồng bị tai biến 6 năm nay, gia đình lại không có đất sản xuất nên cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Nhờ được cấp bò sinh sản, gia đình tôi có thêm động lực để cố gắng. Đến nay, bò giống đã sinh được con bê cái khỏe mạnh, mở ra cơ hội thoát nghèo cho gia đình”.

Gia đình bà H Wiăk có cuộc sống ổn định hơn từ khi được cấp bò giống.

Tại xã Ea Ô, ông Đặng Đức Quý, (trưởng thôn 6C) cho biết, hiện toàn thôn còn 13 hộ nghèo và 20 hộ cận nghèo. Để hướng tới giảm nghèo bền vững, Ban tự quản thôn phối hợp với các ban ngành tăng cường tuyên truyền bà con chăm chỉ lao động, tiết kiệm chi tiêu, hạn chế tổ chức ma chay, cưới hỏi rườm rà. Thôn cũng chú trọng xây dựng, nhân rộng mô hình sản xuất – chăn nuôi giỏi, mang lại hiệu quả kinh tế cao để người dân tham quan, học tập và làm theo.

Song song với đó, địa phương không ngừng hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận các nguồn vốn vay chính sách, cung cấp con giống, cây giống, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cho bà con. Ban tự quản thôn cũng vận động người dân hướng đến sản xuất bền vững, giảm sử dụng phân hóa học, tăng cường phân hữu cơ để cải tạo đất, giúp cây trồng phát triển tốt, hạn chế sâu bệnh và chống lại những diễn biến tiêu cực của thời tiết. Nhờ vậy, cây trồng phát triển xanh tốt quanh năm, đạt năng suất cao, giúp nhiều hộ gia đình nâng cao thu nhập.

Ngoài chăn nuôi, nhờ được hỗ trợ giống, kỹ thuật, nuôi tằm, nhiều hồ dân vươn lên thoát nghèo.

Chia sẻ thêm với PV về việc thực hiện chương trình MTQG, ông Lê Hồng Văn, Chủ tịch UBND xã Krông Năng cho biết, hiện xã định hướng triển khai Chương trình giảm nghèo bền vững 2026 - 2030 theo phương châm “đúng người, đúng việc”. Theo đó, mỗi cán bộ, công chức được giao phụ trách một nhóm hộ nghèo, trực tiếp xuống từng nhà để rà soát, tìm hiểu nguyên nhân, từ đó xây dựng “kịch bản” riêng cho từng hộ. Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp phù hợp nhằm hỗ trợ sinh kế cho hộ thiếu vốn, đào tạo nghề cho hộ thiếu việc làm, hay hướng dẫn kỹ thuật cho những hộ sản xuất kém hiệu quả”.