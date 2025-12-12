Đột phá trong phẫu thuật phụ khoa, giảm nguy cơ ung thư cổ tử cung

TPO - Bệnh nhân mắc loạn sản nặng cổ tử cung - tình trạng có thể tiến triển thành ung thư nếu không được can thiệp kịp thời vừa có thêm một lựa chọn điều trị tiên tiến khi các bệnh viện lớn trong nước bắt đầu triển khai thành công kĩ thuật phẫu thuật nội soi qua đường âm đạo (vNOTES). Việc làm chủ vNOTES - vốn đang được áp dụng tại nhiều trung tâm hàng đầu thế giới mở ra hướng điều trị xâm lấn tối thiểu, thẩm mĩ và an toàn hơn cho phụ nữ mắc các bệnh lí cổ tử cung.

Sau khi thăm khám lâm sàng, thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu và hội chẩn liên khoa, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật bằng vNOTES. Ê-kíp phẫu thuật do bác sĩ, TS. Nguyễn Văn Thắng, Trưởng khoa Phụ Ung thư, đảm nhiệm, phối hợp cùng nhóm gây mê - hồi sức của bác sĩ, ThS. Bạch Minh Thu, Trưởng khoa Phẫu thuật Gây mê Hồi sức. Ca phẫu thuật cắt tử cung hoàn toàn qua đường âm đạo diễn ra trong khoảng 30 phút và kết thúc thuận lợi.

Nhờ kĩ thuật không can thiệp qua thành bụng, bệnh nhân không có sẹo ngoài da, ít đau sau mổ, giảm nguy cơ nhiễm trùng và hồi phục rất nhanh. Chỉ sau 24 giờ, người bệnh đã được xuất viện trong tình trạng an toàn.

Trước đó ít ngày, khoa Phụ Sản, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cũng điều trị thành công cho bệnh nhân nữ 51 tuổi có khối u phần phụ lành tính đường kính 6cm, bằng phương pháp phẫu thuật nội soi qua đường âm đạo. Các bác sĩ sử dụng hệ thống nội soi qua đường âm đạo, đưa dụng cụ vào và loại bỏ khối u buồng trứng cho bệnh nhân. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi trong vòng 1 tiếng đồng hồ, quá trình mổ mất rất ít máu. Sau mổ, bệnh nhân hồi phục đi lại vận động nhanh, không thấy đau do đường rạch da thành bụng, chỉ có cảm giác căng tức nhẹ bên trong ổ bụng. Và quan trọng nhất là bệnh nhân không hề có sẹo trên thành bụng, mang lại tính thẩm mỹ tuyệt vời cho phái đẹp.

Bác sĩ BV Trung ương Quân đội nội soi qua đường âm đạo loại bỏ khối u phần phụ.

Một trong những kĩ thuật tiên tiến nhất thế giới

vNOTES (Vaginal Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery) hiện là một trong những kĩ thuật phẫu thuật xâm lấn tối thiểu tiên tiến trên thế giới, được áp dụng rộng rãi tại nhiều trung tâm lớn ở Mỹ và châu Âu. Với ưu điểm không để lại sẹo, thời gian hồi phục ngắn, mức độ xâm lấn thấp và tính thẩm mĩ cao, kĩ thuật này được đánh giá là bước tiến mới trong phẫu thuật phụ khoa.

Tại Việt Nam, việc Bệnh viện Phụ Sản Trung ương trở thành một trong những đơn vị đầu tiên làm chủ vNOTES cho thấy năng lực chuyên môn cao và sự bắt nhịp nhanh chóng với xu hướng y học hiện đại. So với phẫu thuật nội soi thông thường, vNOTES đòi hỏi trình độ phẫu thuật viên vượt trội, khả năng thao tác trong không gian hẹp cùng sự tinh tế, kinh nghiệm nội soi nâng cao. Vì thế, thành công của ca phẫu thuật đầu tiên không chỉ là kết quả của kĩ thuật mà còn là dấu ấn chiến lược, khẳng định vị thế đầu ngành của bệnh viện trong lĩnh vực sản phụ khoa. Thành công này mở ra cơ hội ứng dụng vNOTES trong điều trị rộng hơn các bệnh lí phụ khoa lành tính và ác tính trong tương lai.

Nguyên nhân bệnh loạn sản cổ tử cung

Ở nhiều phụ nữ có chứng loạn sản cổ tử cung, các nhà nghiên cứu tìm thấy virus HPV trong tế bào cổ tử cung. Nhiễm HPV rất phổ biến ở phụ nữ và nam giới, thường ảnh hưởng đến phụ nữ quan hệ tình dục dưới 20 tuổi. Trong hầu hết các trường hợp, hệ miễn dịch sẽ loại bỏ HPV và làm sạch tình trạng nhiễm trùng. Tuy nhiên, ở một số phụ nữ, nhiễm trùng vẫn tồn tại và dẫn đến chứng loạn sản cổ tử cung.

HPV thường lây từ người sang người trong quá trình quan hệ tình dục quan hệ tình dục qua đường hậu môn hoặc quan hệ tình dục bằng miệng đều có thể lây bệnh. Tuy nhiên, bệnh cũng có thể lây truyền qua đường tiếp xúc da với người bị bệnh. Một khi được thành lập, virus có khả năng lây lan từ một phần của cơ thể sang những phần khác, bao gồm cả cổ tử cung.

Trong số những phụ nữ bị nhiễm HPV mạn tính, người hút thuốc có nguy cơ tử vong vì do ung thư cổ tử cung cao gấp hai lần vì hút thuốc gây suy yếu hệ thống miễn dịch. Nhiễm HPV mạn tính và loạn sản cổ tử cung cũng liên quan đến các yếu tố khác làm suy yếu hệ thống miễn dịch, như điều trị bằng thuốc ức chế miễn dịch đối với một số bệnh hoặc sau khi cấy ghép cơ quan hay nhiễm HIV/AIDS.

Giai đoạn sớm của loạn sản cổ tử cung không gây ra triệu chứng rõ rệt. Vào giai đoạn muộn hơn, bệnh nhân có xuất hiện một vài triệu chứng nhưng rất mơ hồ, biểu hiện chủ yếu là ra máu âm đạo bất thường như: ra máu giữa chu kỳ kinh, chảy máu sau khi quan hệ tình dục, chảy máu sau thụt rửa âm đạo, ra máu sau một thời gian mãn kinh. Một số dấu hiệu khác có thể thấy như: đau bụng vùng tiểu khung, đau trong khi giao hợp, ra nhiều khí hư màu trắng và hôi...

Phòng ngừa bệnh

Bác sĩ sản khoa cho biết có thể kiểm soát bệnh này bằng cách áp dụng các biện pháp sau: quan hệ tình dục an toàn bằng cách sử dụng bao cao su. Sử dụng bao cao su làm giảm nguy cơ lây truyền HPV trong thời gian hoạt động tình dục nhưng không ngăn ngừa hoàn toàn việc bị nhiễm HPV; xem xét tiêm vắc xin HPV nếu ở độ tuổi từ 9 đến 26; tránh hút thuốc; quan hệ tình dục khi đã trên 18 tuổi; tránh quan hệ với nhiều bạn tình.

Tầm soát ung thư bằng xét nghiệm phết tế bào cổ tử cung - PAP smear là xét nghiệm đơn giản, rẻ tiền và hiệu quả để tầm soát loạn sản và bất thường ung thư cổ tử cung giai đoạn sớm. Xét nghiệm được khuyến cáo áp dụng cho phụ nữ đã lập gia đình hoặc đã có quan hệ tình dục. Bác sĩ sẽ dùng một que gỗ chuyên dụng phết lấy tế bào cổ ngoài và cổ trong của tử cung, sau đó các mẫu tế bào này được xử trí và soi dưới kính hiển vi. Nếu có tế bào bất thường, sẽ được làm các xét nghiệm chuyên sâu hơn như sinh thiết cổ tử cung, xét nghiệm virus HPV. Ung thư vú và ung thư cổ tử cung là hai loại ung thư thường gặp nhất ở phụ nữ. Ung thư cổ tử cung hoàn toàn có cơ may chữa khỏi hoàn toàn khi được phát hiện sớm, do đó vai trò có xét nghiệm PAP vô cùng quan trọng và cần thiết.