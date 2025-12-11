Báo chí góp phần biến nỗi sợ HIV thành hiểu biết khoa học

TPO - Lễ tổng kết và trao giải “Giải báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS” diễn ra tối 10/12 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), quy tụ hàng trăm nhà báo từ khắp cả nước. Sự kiện không chỉ vinh danh những tác phẩm xuất sắc mà còn ghi dấu bước tiến mới trong truyền thông y tế, góp phần lan tỏa kiến thức khoa học và giảm kỳ thị đối với HIV/AIDS trong cộng đồng.

Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong công tác truyền thông y tế, tôn vinh đóng góp của những người làm báo trong hành trình 35 năm bền bỉ cùng ngành Y tế đẩy lùi đại dịch HIV/AIDS.

Giải báo chí được phát động hơn 3 tháng trước và nhanh chóng lan tỏa rộng rãi, thu hút sự tham gia của đội ngũ phóng viên, biên tập viên từ nhiều lĩnh vực. Ban Tổ chức nhận hơn 1.200 tác phẩm dự thi, phản ánh nhiệt huyết của các nhà báo đối với công tác phòng, chống HIV/AIDS.

Thứ trưởng Bộ Y tế trao giải nhất cho nhóm tác giả.

Không chỉ quy tụ những nhà báo chuyên nghiệp với loạt tác phẩm được đầu tư công phu trên nền tảng Megastory, E-magazine hay Long-form, mùa giải năm nay còn có sự góp mặt của nhiều “phóng viên không chuyên”: cán bộ CDC vùng cao, nhân viên y tế thôn bản, cộng tác viên đài truyền thanh cơ sở. Những tác phẩm mộc mạc nhưng giàu sức lay động đã mang đến chất liệu chân thực, phản ánh hơi thở đời sống và những câu chuyện thấm đẫm yêu thương phía sau công tác phòng, chống HIV/AIDS.

Theo Ban Tổ chức, giải năm nay cho thấy sự đổi mới mạnh mẽ trong tư duy truyền thông về HIV/AIDS. Thay vì nặng về cảnh báo, gây lo sợ như 10-20 năm trước, báo chí hiện đại truyền tải thông tin theo hướng khoa học, nhân văn và tích cực hơn. Các khái niệm K=K, PrEP, điều trị ARV hay bảo hiểm y tế được thể hiện sinh động, dễ hiểu, góp phần quan trọng trong việc thay đổi nhận thức xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương nhấn mạnh chặng đường 35 năm đầy gian nan kể từ khi Việt Nam ghi nhận ca nhiễm HIV đầu tiên vào năm 1990. Đã có thời điểm, HIV/AIDS được ví như “bản án tử hình”, gieo rắc nỗi sợ hãi và mất mát cho hàng nghìn gia đình. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ và sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, Việt Nam từng bước kiểm soát thành công dịch bệnh, trở thành một trong những điểm sáng của thế giới.

Hiện Việt Nam nằm trong nhóm 4 quốc gia có chất lượng điều trị HIV/AIDS tốt nhất, cùng Anh, Đức và Thụy Sĩ. Tỷ lệ người nhiễm HIV điều trị ARV có tải lượng virus dưới ngưỡng ức chế đạt trên 96%. Con số này khẳng định người nhiễm HIV hoàn toàn có thể sống khỏe mạnh, làm việc, cống hiến và đặc biệt không lây truyền qua đường tình dục theo thông điệp K=K.

Lãnh đạo Bộ Y tế ghi nhận đóng góp của báo chí như một lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng. Thông qua hàng nghìn tác phẩm, báo chí đã góp phần xóa bỏ kỳ thị – rào cản lớn nhất của người nhiễm HIV; đưa kiến thức khoa học như PrEP, Methadone, ARV đến gần người dân; lan tỏa hình ảnh những tấm gương thầm lặng từ các bác sĩ đến chính những người sống chung với HIV vượt qua mặc cảm để tiếp tục cống hiến.

Tại lễ trao giải, Ban Tổ chức đã tôn vinh các tác giả và nhóm tác giả xuất sắc ở 3 hạng mục: tác phẩm viết, tác phẩm ảnh và tác phẩm truyền hình, với tổng 12 giải gồm giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích. Ngoài ra, Báo Sức khỏe & Đời sống trao thêm giải “Ruy băng đỏ” dành cho những tác phẩm nổi bật được Hội đồng Giám khảo lựa chọn.