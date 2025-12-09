Nhà máy đầu tiên của Korea Eundan tại Việt Nam chính thức hoàn công

Với hơn 8 thập kỷ phát triển, thương hiệu thực phẩm chức năng hàng đầu Hàn Quốc - Korea Eundan, chính thức công bố đầu tư trực tiếp vào thị trường Việt Nam và trình làng loạt sản phẩm chủ lực liên tiếp dẫn đầu thị trường Vitamin C tại Hàn Quốc.

Thành lập từ năm 1946, Korea Eundan đã trở thành một trong những công ty thực phẩm chức năng tiêu biểu tại Hàn Quốc, nổi bật với công nghệ kỹ thuật hiện đại và quy trình kiểm định nghiêm ngặt. Trong suốt hơn 80 năm qua, thương hiệu luôn nhận được sự tin tưởng và yêu thích từ người tiêu dùng nhờ chất lượng sản phẩm ổn định và uy tín xây dựng qua nhiều thế hệ.

Korea Eundan và nỗ lực để phát triển thành một thương hiệu có tầm vóc quốc tế

Trong suốt quá trình phát triển, Korea Eundan luôn kiên định với triết lý đặt sức khỏe và hạnh phúc của người dân lên hàng đầu. Với triết lý “trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là tôn trọng người tiêu dùng và nhân viên”, Korea Eundan luôn đặt sự minh bạch và niềm tin của khách hàng làm trọng tâm trong mọi hoạt động.

Korea Eundan và Hệ sinh thái sản xuất chuẩn quốc tế

Korea Eundan hiện sở hữu 03 nhà máy hiện đại và 01 trụ sở chính đặt tại Kang Nam, tất cả đều đạt chuẩn HACCP và GMP với dây chuyền sản xuất tự động hóa, cho tổng sản lượng hơn 500 tỷ won mỗi năm.

Korea Eundan luôn tìm kiếm và thu mua những sản phẩm cùng nguyên liệu chất lượng cao từ khắp nơi trên thế giới, mang đến cho khách hàng những giá trị tốt nhất.

Hình ảnh các nhà máy của Korea Eundan tại Hàn Quốc

Korea Eundan liên tục đầu tư công nghệ và phát triển sản phẩm mới nhằm nâng cao chất lượng và tối đa hóa sự hài lòng của khách hàng. Ngoài ra, với đội ngũ nghiên cứu xuất sắc và nền tảng khoa học - công nghệ tiên tiến, Korea Eundan hướng đến mục tiêu trở thành Viện nghiên cứu chăm sóc sức khỏe hàng đầu Hàn Quốc.

Đầu tư lâu dài, sản xuất tại Việt Nam – Minh chứng cho tầm nhìn bền vững

Thành lập nhà máy tại Việt Nam không chỉ đánh dấu bước tiến của Công ty “Vitamin C Quốc dân” Hàn Quốc, mà còn là hiện thực hóa mong muốn trở thành một doanh nghiệp chăm sóc sức khỏe toàn diện, góp phần nâng cao sức khỏe và giá trị xã hội.

Hình ảnh nhà máy Eundan tại KCN Long Hậu 3

Sự đầu tư bài bản này thể hiện tầm nhìn dài hạn và nghiêm túc trong phát triển thị trường, khẳng định quyết tâm của Korea Eundan trong việc đồng hành cùng người tiêu dùng Việt Nam, góp phần xây dựng một thị trường thực phẩm chức năng minh bạch, chất lượng cao và bền vững trong tương lai.

Trong tương lai, chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực để Korea Eundan trở thành một thương hiệu toàn cầu, đồng thời giữ vững triết lý cốt lõi: “Nguyên liệu tốt tạo nên sản phẩm tốt”.