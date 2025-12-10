Tự vượt biển lúc nửa đêm, mẹ con sản phụ thoát 'cửa tử' trong gang tấc

TPO - Trước khi vào bệnh viện ở Cần Giờ sinh con trong tình trạng nguy cấp, vợ chồng sản phụ đã tự vượt biển vào đất liền trong đêm bằng vỏ lãi, trong điều kiện sóng to, gió lớn.

Ngày 10/12, thông tin từ Bệnh viện Từ Dũ (cơ sở 2) tại Cần Giờ, TPHCM cho biết, tại đây vừa tiếp nhận một trường hợp sản phụ nhập viện sinh con trong tình huống rất nguy cấp. Đó là trường hợp sản phụ H.T.K.O. (23 tuổi, sống tại xã đảo Thiềng Liềng, TPHCM (thuộc huyện Cần Giờ cũ).

Theo bệnh án, sản phụ có tiền căn sinh mổ. Trước khi nhập viện chị đang mang thai, còn gần 3 tuần mới tới thời gian dự sinh. Tuy nhiên, đang lúc nửa đêm thì người mẹ bất ngờ có dấu hiệu chuyển dạ.

Bé trai chào đời an toàn trong niềm vui của gia đình cùng các y bác sĩ sau hành trình vượt biển gian nguy (ảnh: BVCC)

Trong bối cảnh trên đảo Thiềng Liềng điều kiện y tế rất hạn chế, các hoạt động khám chữa bệnh đều phải di chuyển vào đất liền. Sản phụ chuyển dạ vào thời điểm không có phương tiện đường thủy chuyên chở khách hoạt động. Anh T.T.Đ. (chồng của sản phụ) đã quyết định thuê chiếc vỏ lãi (loại thuyền máy nhỏ, chỉ phù hợp lưu thông trên sông) vượt hơn 7 km đường biển trong đêm để đưa vợ vào đất liền.

Trong bối cảnh thời tiết phức tạp, sóng lớn, quãng đường từ đảo vào đất liền là hành trình đầy rủi ro đối với 3 sinh mạng. Vượt qua sóng dữ, vào lúc rạng sáng, sản phụ được đưa đến Bệnh viện Từ Dũ (cơ sở 2) ở Cần Giờ.

Tại khoa Cấp cứu, các bác sĩ ghi nhận sản phụ đang chuyển dạ nhưng bị suy tim thai trên tiền căn sinh mổ. Nguy cơ sản phụ bị rách sẹo mổ cũ và vỡ tử cung rất cao. Tình trạng suy tim thai trực tiếp đe dọa sinh mạng của thai nhi. Trước tình huống khẩn cấp, ê kíp bác sĩ trực đã nhanh chóng kích hoạt quy trình cấp cứu sản khoa, đưa bệnh nhân vào phòng mổ, thực hiện ca phẫu thuật lấy thai nhi.

Rất may ca mổ diễn ra thuận lợi. Bé trai chào đời an toàn. Sau mổ, sức khỏe của hai mẹ con đều ổn định.

Sau cuộc vượt biển và vượt cạn đầy rủi ro, sức khỏe của cả hai mẹ con sản phụ đã ổn định (ảnh: BVCC)

BS-CKII Vương Đình Bảo Anh, Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cho biết: “Trong các trường hợp nguy cơ cao như sản phụ K.O. nếu chần chừ ở lại trên đảo hoặc phải tiếp tục di chuyển lên trung tâm TPHCM với quãng đường khoảng 50 km, thời gian kéo dài thêm có thể dẫn đến hậu quả rất nặng nề cho cả mẹ và bé. Việc can thiệp kịp thời tại Cơ sở 2 của Bệnh viện Từ Dũ vừa chính thức đi vào hoạt động từ đầu tháng 12 đến nay đã giúp mẹ tròn con vuông”.

Theo BS Bảo Anh, Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ đã giúp rút ngắn khoảng cách tiếp cận y tế an toàn cho người dân các vùng đảo và khu vực ven biển của TPHCM. Đây là mô hình bệnh viện đa khoa liên kết nhiều bệnh viện trên địa bàn thành phố giúp nâng cao chất lượng điều trị, đảm bảo người dân khu vực ven biển được tiếp cận y tế chất lượng cao mà không phải vượt quãng đường quá xa, nhất là trong các tình huống cấp cứu.