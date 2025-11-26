200.000 người Việt tử vong mỗi năm vì tim mạch: Tiêm chủng có thể phá vỡ 'vòng nguy hiểm'

TPO - Mỗi năm, khoảng 200.000 người Việt Nam tử vong vì bệnh tim mạch, chiếm gần 1/3 tổng số ca tử vong cả nước, theo thống kê của Bộ Y tế. GS.TS. Phạm Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam nhận định, những người mắc bệnh tim mạch thường có nguy cơ biến chứng cao hơn khi nhiễm các bệnh truyền nhiễm như cúm, COVID-19, viêm phổi do phế cầu hay virus hợp bào hô hấp (RSV).

Nghiên cứu cho thấy, bệnh nhân suy tim sung huyết có nguy cơ nhập viện vì RSV cao gấp 4-33 lần so với người bình thường. Ngoài ra, nếu mắc viêm phổi do phế cầu, nguy cơ xuất hiện biến cố tim mạch cũng tăng đáng kể: số ca suy tim mới tăng hơn 14% và nhồi máu cơ tim tăng khoảng 7% so với bình thường.

Điều này tạo nên một mối quan hệ hai chiều nguy hiểm khi bệnh nền tim mạch làm tăng khả năng mắc bệnh truyền nhiễm, trong khi các bệnh nhiễm trùng cấp tính lại làm gia tăng nguy cơ xuất hiện các biến cố tim mạch nghiêm trọng.

Bác sĩ BV Tim Hà Nội thực hiện ca can thiệp lâm sàng phức tạp.

Trước thực trạng này, các chuyên gia y tế đều thống nhất quan điểm phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm là giải pháp then chốt giúp phá vỡ vòng lặp nguy hiểm này. Trong đó, tiêm chủng được xem là biện pháp hiệu quả để bảo vệ bệnh nhân tim mạch khỏi các tác nhân gây bệnh. Quan điểm này được nhiều tổ chức y tế lớn trên thế giới, như Trường Môn Tim mạch học Hoa Kỳ (ACC), đồng tình. Nhiều hiệp hội y tế tại các quốc gia như Đài Loan, Bồ Đào Nha cũng đã khuyến cáo đưa vắc xin trở thành trụ cột trong chiến lược phòng bệnh cho người bệnh tim mạch, đặc biệt là nhóm người lớn tuổi.

Tại Việt Nam, Hội Tim mạch học Việt Nam đã cập nhật đồng thuận tiêm chủng cho người trưởng thành mắc hoặc có nguy cơ cao mắc bệnh tim mạch, đồng thời thúc đẩy đào tạo nhân viên y tế, nâng cao truyền thông cộng đồng và tăng cường tiếp cận vắc-xin cho nhóm nguy cơ cao. Mục tiêu là biến tiêm chủng trở thành một phần không thể thiếu trong chăm sóc sức khỏe người bệnh tim mạch.

Bác sĩ, TS. Nguyễn Hoàng Hải - Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định nhấn mạnh tại Hội nghị Khoa học Tim mạch Toàn quốc 2025 diễn ra vào tháng 10 vừa qua tại Hà Nội: “Để tối ưu hóa tiêm chủng cho người lớn, bác sĩ cần thảo luận thường xuyên, đưa ra khuyến cáo rõ ràng, giải thích tầm quan trọng của vắc xin, đồng thời hướng dẫn bệnh nhân thực hiện chủng ngừa theo quy trình đơn giản. Chỉ khi đó, chúng ta mới giảm được sự do dự trong tiêm chủng, bảo vệ người lớn tuổi khỏi các bệnh truyền nhiễm, và biến tiêm chủng thành trụ cột y khoa không chỉ cho bệnh nhân tim mạch mà còn cho những người mắc các bệnh lí nền khác”.

Chuỗi hội thảo với sự đồng hành của GSK Việt Nam trong khuôn khổ Hội nghị Khoa học Tim mạch Toàn quốc 2025 đã góp phần mang đến góc nhìn khoa học về mối liên hệ giữa bệnh truyền nhiễm và bệnh tim mạch. Bên cạnh đó, GSK Việt Nam cũng thể hiện cam kết tập trung vào các giải pháp khoa học đột phá để đi trước bệnh tật, không chỉ để điều trị bệnh mà còn chủ động phòng ngừa, làm chậm tiến triển và hạn chế các biến chứng lâu dài.

GS.TS. Phạm Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam nhấn mạnh mối quan hệ hai chiều giữa bệnh tim mạch và bệnh nhiễm trùng.

Nhân viên y tế đóng vai trò then chốt trong chiến lược này, PGS.TS. Dương Thị Hồng - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương nhận định và dẫn chứng: “86% bệnh nhân sẽ đồng ý tiêm chủng phòng cúm nếu được bác sĩ tim mạch khuyến cáo”. Vì vậy, bác sĩ dự phòng và bác sĩ điều trị cần phối hợp để tích hợp tư vấn vắc xin vào quy trình thăm khám thường quy, đảm bảo tiêm chủng trở thành một phần thiết yếu trong chăm sóc y tế cho nhóm người trưởng thành có bệnh nền tim mạch.