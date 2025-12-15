Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Google News

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc chuyển mình toàn diện hướng đến mô hình đa khoa cao cấp từ 2026

P.V

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc – thành viên Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ – bước vào giai đoạn phát triển mới với việc nâng cấp mô hình hoạt động, mở rộng chuyên khoa và cải tiến toàn diện dịch vụ chăm sóc. Từ tháng 01/2026, bệnh viện tiếp nhận khám, chữa bệnh BHYT, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho cộng đồng khu vực Đông Bắc TP.HCM.

Nền tảng uy tín cho giai đoạn phát triển mới

Trong hơn 14 năm hoạt động, Hạnh Phúc đã khẳng định vị thế là một trong những cơ sở y tế tư nhân uy tín tại phía Đông TP.HCM và Bình Dương (cũ). Các lĩnh vực Sản – Phụ khoa, Nhi khoa và Hỗ trợ sinh sản (IVF) – vốn là thế mạnh hình thành từ những ngày đầu – luôn được phát triển trên nền tảng an toàn, chuẩn mực và nhân văn.

Trung tâm Hỗ trợ sinh sản của bệnh viện là một trong số ít đơn vị tại Việt Nam duy trì chứng nhận RTAC (Úc) suốt 11 năm liên tiếp – tiêu chuẩn quốc tế khắt khe về chuyên môn, an toàn thủ thuật và đạo đức y khoa trong IVF. Song song đó, bệnh viện đạt và duy trì kiểm định ACHSI – bộ tiêu chuẩn quản trị chất lượng bệnh viện hàng đầu thế giới – giúp liên tục hoàn thiện quy trình khám chữa bệnh, nâng cao hiệu quả vận hành và an toàn người bệnh.

Nâng cấp hạ tầng, dịch vụ và trải nghiệm người bệnh

Bệnh viện đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ chẩn đoán và điều trị, bao gồm hệ thống MSCT-128, nội soi tiêu hóa độ phân giải cao, siêu âm đa chiều, X-quang kỹ thuật số và chụp nhũ ảnh chuyên sâu. Các phòng mổ được trang bị theo tiêu chuẩn quốc tế, hỗ trợ phẫu thuật nội soi và xâm lấn tối thiểu. Đặc biệt, khu khám bệnh được tổ chức theo mô hình liên thông đa chuyên khoa, từ tiếp nhận – khám lâm sàng – xét nghiệm – chẩn đoán hình ảnh đến hội chẩn, giúp rút ngắn thời gian chờ và tối ưu hóa hành trình thăm khám.

hinh-1-5775.jpg
Hệ thống chẩn đoán hình ảnh hiện đại hỗ trợ điều trị chính xác, hiệu quả.

Cuối năm 2025, bệnh viện đưa vào vận hành Trung tâm Khám sức khỏe hơn 460m² theo mô hình “một điểm chạm”, phục vụ khám tổng quát và tầm soát chuyên sâu cho cá nhân và doanh nghiệp.

hinh-2-4733.jpg
Trung tâm Khám sức khỏe với mô hình “một điểm chạm”

Hướng đến mô hình đa khoa cao cấp cho trục đô thị mới

Trước làn sóng dịch chuyển dân cư về phía Đông và Đông Bắc TP.HCM, nhu cầu chăm sóc sức khỏe chất lượng cao ngày càng tăng. Đón đầu xu hướng này, Hạnh Phúc phát triển mô hình đa khoa cao cấp với các chuyên khoa trọng điểm như Nội tổng quát, Ngoại – Tiêu hóa, Tim mạch, Cơ xương khớp, Tai Mũi Họng, Chẩn đoán hình ảnh và Xét nghiệm

Song song đó, các dịch vụ thế mạnh về Sản – Phụ khoa, Nhi khoa và IVF tiếp tục được đầu tư chuyên sâu, gắn kết chặt chẽ trong mô hình chăm sóc sức khỏe gia đình toàn diện.

TS.BS. Nguyễn Tuấn, Giám đốc Bệnh viện, chia sẻ “Việc mở rộng mô hình đa khoa cao cấp giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại nơi sinh sống, giảm áp lực cho tuyến trên và nâng cao trải nghiệm người bệnh theo triết lý “an toàn – chất lượng – nhân văn””

Tiếp nhận khám, chữa bệnh BHYT – mở rộng khả năng tiếp cận

Từ tháng 01/2026, Bệnh viện chính thức tiếp nhận khám, chữa bệnh BHYT, giúp người dân, đặc biệt là người bệnh mạn tính, tiếp cận dịch vụ y tế tiêu chuẩn cao thuận tiện hơn. Theo TS.BS. Nguyễn Tuấn, đây là bước hoàn thiện quan trọng trong lộ trình nâng cao chất lượng dịch vụ, thể hiện cam kết đưa y tế chất lượng cao đến gần cộng đồng trên tinh thần “Tận tâm chăm sóc” (C.A.R.E).

Với nền tảng chất lượng được khẳng định bằng các tiêu chuẩn quốc tế như RTAC và ACHSI, cùng sự đồng hành của Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ, Bệnh viện sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển mới, trở thành điểm tựa chăm sóc sức khỏe toàn diện và bền vững cho cộng đồng.

P.V
#bệnh viện #y tế #chăm sóc sức khỏe #đông bắc #mô hình cao cấp #BHYT

