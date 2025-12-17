AVAKids giới thiệu top 5 thương hiệu bỉm dành cho bé ngừa hăm tốt, an toàn

Việc lựa chọn bỉm cho bé luôn là mối quan tâm hàng đầu của các bậc cha mẹ hiện đại, bởi làn da trẻ nhỏ vốn rất nhạy cảm, dễ bị hăm và kích ứng nếu sử dụng sản phẩm không phù hợp. Cùng AVAKids tìm hiểu 5 thương hiệu bỉm dành cho bé ngừa hăm tốt, an toàn, được đông đảo phụ huynh tin dùng hiện nay.

5 dòng bỉm trên hiện đang được bán tại hệ thống cửa hàng AVAKids

1. Bỉm Huggies

Huggies là thương hiệu bỉm tã nổi tiếng với nhiều dòng sản phẩm đa dạng như Huggies Skincare, Huggies Skin Perfect, Huggies Nature Made,... Điểm nổi bật của bỉm Huggies là chất liệu bề mặt mềm mại, thoáng mát, không gây kích ứng cho làn da mỏng manh của bé. Nhờ đó, ba mẹ không còn lo lắng về tình trạng hăm bỉm hay nổi rôm sảy.

Với thiết kế lưng thun cải tiến, bỉm Huggies không để lại vết hằn, đồng thời tăng cường độ thoáng khí giúp da bé luôn dễ chịu. Bỉm có độ mỏng nhẹ, khả năng thấm hút tức thì và khóa chất lỏng hiệu quả, hạn chế trào ngược, cho bé tự do vận động mà không lo bị tràn. Đặc biệt, vạch báo đầy thông minh giúp ba mẹ dễ dàng nhận biết thời điểm cần thay bỉm.

2. Bỉm Bobby

Bobby là thương hiệu bỉm quen thuộc với nhiều dòng sản phẩm như bỉm Bobby thường, Bobby Antimos xua muỗi, Bobby Organic và bỉm quần Bobby mở một bên. Sản phẩm sử dụng công nghệ ép lõi siêu mỏng, giúp chất lỏng thấm đều khắp bề mặt bỉm, mang lại cảm giác gọn nhẹ, dễ chịu cho bé.

Bỉm Bobby có lớp lưới trên bề mặt tã chứa hàng ngàn lỗ thoáng khí giúp lưu thông không khí hiệu quả, giữ cho vùng da mặc bỉm luôn khô ráo, giảm nguy cơ ẩm ướt, bí bách - nguyên nhân chính gây hăm tã và kích ứng da.

Bên cạnh đó, thun bụng, hông và đùi được phủ lớp Cotton-soft mềm mại, ôm vừa vặn theo đường cong cơ thể bé mà không gây hằn đỏ. Bỉm Bobby còn trang bị vạch báo đổi màu thông minh, giúp cha mẹ dễ dàng nhận biết thời điểm thay bỉm. Đặc biệt, dòng Bobby Antimos với hương sả tự nhiên có khả năng xua muỗi lên đến 8 giờ, bảo vệ bé an toàn hơn.

3. Bỉm Moony

Moony là thương hiệu bỉm cao cấp đến từ Nhật Bản, nổi bật với hai dòng sản phẩm: bỉm Moony thường và Moony Natural dịu nhẹ. Bề mặt bỉm Moony được làm từ các sợi nano siêu nhỏ, tăng cường khả năng lưu thông không khí, giúp ngăn ngừa hăm bỉm và rát da hiệu quả. Điểm đặc biệt của tã Moony là chứa ba loại dầu thiên nhiên gồm dầu Olive, dầu gạo và dầu Jojoba, giúp dưỡng ẩm, chống viêm, chống oxy hóa và ngừa hăm tối ưu cho vùng da mặc bỉm của bé.

Sản phẩm rất an toàn vì không chứa các chất độc hại, không liên quan đến hương liệu hay dầu mỏ. Dòng Moony Natural còn sử dụng nguyên liệu bông Organic cao cấp nhập khẩu từ Nhật Bản, mang đến bề mặt êm nhẹ, mềm mại vượt trội, bảo vệ làn da non nớt của trẻ nhỏ khỏi các tác nhân gây kích ứng.

4. Bỉm Merries

Merries là dòng bỉm nổi bật với khả năng hấp thu nước tiểu nhanh chóng nhờ các rãnh dọc và ngang, hạn chế tối đa tình trạng phân lỏng dính vào da bé. Bỉm Merries sở hữu hơn 5 tỷ lỗ thoát khí trên màng đáy, giúp giải phóng hơi ẩm ra ngoài hiệu quả, mang lại cảm giác khô ráo, dễ chịu cho bé suốt ngày dài.

Bề mặt Wavy 3D êm mềm, thoáng khí giúp giảm diện tích tiếp xúc giữa da bé và bề mặt bỉm, từ đó ngăn ngừa hăm bỉm tối đa. Lưng thun thông khí 3D có khả năng co giãn gấp 2,5 lần, ôm khít cơ thể mà vẫn tạo cảm giác thoải mái, cho bé vận động tự do mà không lo bị hằn đỏ hay khó chịu.

5. Bỉm Molfix

Molfix là thương hiệu bỉm nổi tiếng với các dòng sản phẩm như bỉm Molfix thiên nhiên, Molfix Oxygen, bỉm ngày và đêm Molfix Sweet Dream. Bỉm Molfix ứng dụng công nghệ rãnh dẫn thấm mới, giúp thấm hút siêu nhanh, khóa chặt chất lỏng gấp 3 lần, giữ bề mặt bỉm luôn khô thoáng. Hệ thống rãnh thoáng khí siêu nhỏ được tích hợp khéo léo, giúp lưu thông không khí liên tục, hạn chế tối đa tình trạng hăm bỉm.

Đặc biệt, dòng Molfix Oxygen sở hữu công nghệ khử trùng bằng hạt Oxygen, có khả năng ngăn vi khuẩn có hại, loại bỏ tác nhân gây hăm bỉm, giữ bề mặt sạch khuẩn và bảo vệ làn da nhạy cảm của bé khỏi nguy cơ nhiễm khuẩn và kích ứng.

Mỗi dòng bỉm đều có điểm nổi bật và công dụng riêng, phù hợp với đa dạng nhu cầu của bé. Đừng quên ghé AVAKids để lựa chọn loại bỉm phù hợp cho bé nhé ba mẹ ơi!