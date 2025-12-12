Phát hiện sớm - cơ hội sống cho phụ nữ mắc ung thư vú

TPO - Ung thư vú là bệnh ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ Việt Nam. Năm 2022, cả nước ghi nhận 24.563 ca mắc mới, chiếm 28,9% tổng số ca ung thư ở nữ giới. Nếu phát hiện sớm và điều trị đúng phương pháp, ung thư vú có thể chữa khỏi hoàn toàn.

Do đó các chuyên gia ung bướu khuyến cáo phụ nữ từ 40 tuổi trở lên cần thiết tầm soát định kì nhằm nâng cao hiệu quả điều trị và giảm gánh nặng chi phí. Các bác sĩ khuyến cáo tùy vào cơ địa mỗi người, dấu hiệu của ung thư vú sẽ khác nhau. Tuy nhiên, một số thay đổi ở vú có thể được cảm nhận bởi chính bản thân người phụ nữ như: đau có thể không liên quan đến kì kinh, hoặc đau ở một bên vú, hoặc đau kéo dài. Da vú sần sùi, hoặc căng mọng, kèm theo đỏ và có thể đau, hoặc núm vú bị kéo tụt vào trong; chảy dịch hoặc máu ở đầu vú; sờ thấy khối bất thường ở vú hoặc ở nách…

PGS.TS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Ung bướu và Y học hạt nhân - Bệnh viện Bạch Mai tầm soát ung thư vú cho chị em.

Thông tin trên được đưa ra tại Diễn đàn người bệnh ung thư vú, hưởng ứng Tháng nâng cao nhận thức về ung thư vú năm 2025, Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày mai tươi sáng (Bộ Y tế) phối hợp cùng Roche Pharma Việt Nam, AstraZeneca Việt Nam, La Roche-Posay và Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Ung bướu TP.HCM tổ chức. Sự kiện thu hút hàng trăm bệnh nhân, tạo nên không gian kết nối ấm áp và tràn đầy năng lượng tích cực.

Từng câu chuyện và nụ cười của các “chị đẹp” tham gia sự kiện chính là nguồn động viên mạnh mẽ cho hàng ngàn phụ nữ đang trên hành trình chiến đấu với ung thư vú. Đồng thời là nơi chia sẻ kiến thức, mà còn là dịp để cộng đồng gặp gỡ, giao lưu và lan tỏa tinh thần lạc quan, yêu đời.

Điểm nhấn xúc động của chương trình là phần giao lưu với chị Nguyễn Thị Trà Ly, người đã kiên trì chiến đấu với ung thư vú gần một thập kỉ. Câu chuyện về nghị lực và thái độ sống lạc quan của chị đã truyền cảm hứng mạnh mẽ: “Mỗi nụ cười hôm nay đều được đánh đổi bằng rất nhiều cố gắng. Nhưng khi nhìn lại, tôi thấy mình đã thật sự mạnh mẽ”, chị Ly chia sẻ

Chị Nguyễn Thị Trà Ly (bên phải ảnh), người đã kiên trì chiến đấu với ung thư vú gần một thập kỉ chia sẻ về nghị lực và thái độ sống lạc quan.

Tại chương trình, người bệnh được tiếp cận hai bài chia sẻ chuyên môn giàu giá trị thực tiễn. PGS.TS.BS Huỳnh Quang Khánh, Trưởng khoa Tuyến Vú, Bệnh viện Chợ Rẫy tập trung phân tích những khủng hoảng mà bệnh nhân thường gặp trong suốt quá trình điều trị - từ đau đớn thể chất đến áp lực tinh thần và đưa ra gợi ý giúp họ thích ứng, vượt qua.

"Nhiều chị em tới bệnh viện thăm khám ở giai đoạn muộn khiến việc điều trị khó khăn, hiệu quả kém. Vì vậy việc tầm soát, phát hiện sớm ung thư có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tôi kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức đưa chương trình sàng lọc ung thư nói chung và ung thư vú nói riêng đối với phụ nữ bước sang tuổi 40 vào chương trình khám sức khỏe định kì để đẩy lùi căn bệnh này. Chị em hãy chủ động khám định kì”, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan từng nhiều lần nhấn mạnh tại các diễn đàn về phòng chống ung thư vú.

Bác sĩ, TS. Phan Thị Hồng Đức, Trưởng khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM cung cấp những thông tin khoa học, cởi mở về sức khỏe sinh sản, đời sống tình dục và chăm sóc toàn diện cho phụ nữ mắc ung thư vú, một chủ đề thường ít được thảo luận nhưng vô cùng thiết thực.

Hàng trăm phụ nữ hào hứng tham gia diễn đàn.

Diễn đàn “Chị đẹp hiện đại, không ngại khó khăn” là hoạt động nổi bật trong chiến dịch “Chung tay vì người phụ nữ tôi yêu” năm 2025. Chiến dịch còn bao gồm nhiều chương trình đồng hành khác như khám sàng lọc ung thư vú miễn phí cho 2.500 phụ nữ, “Chuyến tàu hồng” Cát Linh - Hà Đông hay hoạt động “Thắp sáng tòa nhà màu hồng” tại Hà Nội và TP.HCM.

Được Bộ Y tế và Quỹ Ngày mai tươi sáng triển khai từ năm 2012, chiến dịch đã giúp hàng triệu phụ nữ tiếp cận thông tin về ung thư vú, đồng thời hỗ trợ hơn 80.000 người có nguy cơ cao được tầm soát miễn phí. Mục tiêu xuyên suốt của chương trình là nâng cao nhận thức cộng đồng, khuyến khích phụ nữ duy trì thói quen khám sàng lọc định kì và thúc đẩy sự chung tay của toàn xã hội trong hỗ trợ người bệnh.

Tháng 10 hằng năm được gọi là “Tháng nâng cao nhận thức về ung thư vú” - hay “Tháng 10 Hồng”. Tại Việt Nam, Bộ Y tế và Quỹ Ngày mai tươi sáng là những đơn vị tiên phong đẩy mạnh truyền thông và tổ chức các chương trình tầm soát miễn phí cho cộng đồng.