Bé gái sơ sinh bị vùi trong cát đã bú được sữa

TPO - Sau nhiều ngày được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Gia Lai tích cực chăm sóc, bé gái sơ sinh từng bị bỏ rơi, vùi lấp trong bãi cát ở Gia Lai đã cai máy thở, có thể tự bú sữa.

Ngày 12/12, bác sĩ Hoàng Ngọc Thành - Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Gia Lai cho biết, sau ba ngày được các bác sĩ tích cực chăm sóc, bé sơ sinh bị vùi lấp trong bãi cát ở Gia Lai đã cai máy thở, có thể tự bú sữa.

Trước đó, khoảng 21h ngày 8/12, anh Rơ Lan Bĭk (SN 2003, ở Đội sản xuất Ia Mơ, thuộc Công ty cao su Chư Păh, xã Ia Mơ) nghe có tiếng khóc ở phía rừng cao su, sau phòng làm việc của Đội sản xuất Ia Mơ nên đã ra tìm kiếm, phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi, vùi trong cát.

Bé gái sơ sinh đang được sự chăm sóc, theo dõi của lực lượng công an.

Sau đó, anh Bĭk và một số công nhân đã đưa cháu vào phòng làm việc của đội để tiến hành chăm sóc. Lúc này bé gái sơ sinh còn dây rốn, khu vực trán của cháu bé có vết xước nghi do động vật cào.

Theo bác sĩ Hoàng Ngọc Thành, khi được nhập viện, các bác sĩ đã kiểm tra tổng quát và phát hiện bé sơ sinh bị suy hô hấp nhẹ, trên mặt có nhiều vết xước, cẳng tay và chân có nhiều nốt đỏ nghi do côn trùng cắn; tim, phổi và những dấu hiệu sinh tồn khác vẫn bình thường. Các bác sĩ đã cho bé thở máy, tiêm kháng sinh và truyền dịch nuôi dưỡng.

Bác sĩ Thành thông tin, sau ba ngày được các bác sĩ tích cực chăm sóc, hiện bé gái đã hô hấp bình thường, dừng thở máy, có thể tự bú sữa bình. Do bé bị vùi lấp nên có đất cát vào miệng, lần đầu đi vệ sinh các bác sĩ đã kiểm tra thì thấy toàn cát. Tuy nhiên cơ thể sẽ tự đào thải, không đáng ngại.

Bệnh viện Nhi Gia Lai sẽ tiếp tục chăm sóc cháu bé trong khoảng 7-10 ngày tới, chờ Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Gia Lai làm các thủ tục tiếp theo.