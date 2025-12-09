Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong vườn với nhiều vết xước trên mặt

Tiền Lê
TPO - Nghe có tiếng khóc, anh Bĭk ra tìm kiếm, phát hiện một bé gái sơ sinh với nhiều vết xước trên mặt ở khu vực khu vực rừng cao su, sau nơi làm việc của Đội sản xuất Ia Mơ thuộc Công ty cao su Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

Ngày 9/12, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận, điều trị cho một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong vườn cao su với nhiều vết xước nghi do động vật cào ở xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 8/12, anh Rơ Lan Bĭk (SN 2003, ở Đội sản xuất Ia Mơ, thuộc Công ty cao su Chư Păh, xã Ia Mơ) nghe có tiếng khóc ở phía rừng cao su, sau phòng làm việc của Đội sản xuất Ia Mơ nên đã ra tìm kiếm, phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi.

Sau đó, anh Bĭk và một số công nhân đã đưa cháu vào phòng làm việc của đội để tiến hành chăm sóc. Lúc này bé gái sơ sinh còn dây rốn, khu vực trán của cháu bé có vết xước nghi do động vật cào.

tien-phong.jpg
Bé sơ sinh trong vụ việc đang được lực lượng công an hỗ trợ, cùng các y bác sĩ chăm sóc sức khoẻ.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Ia Mơ đã hướng dẫn anh Bĭk cùng các công nhân tiến hành sơ cứu ban đầu, đồng thời liên hệ với Trạm y tế xã Ia Mơ; liên hệ với Hội phụ nữ xã để tổ chức quyên góp tã sơ sơ, sữa cho em bé.

Sau khi cháu bé bú sữa được, sức khoẻ cơ bản ổn định, đến 22h30 cùng ngày, tổ công tác của Công an xã tiếp tục đưa cháu bé đến Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai để tiến hành nhập viện và theo dõi sức khoẻ của bé. Qua nắm tình hình, hiện sức khoẻ cháu bé đã ổn định.

Công an xã Ia Mơ đang lấy lời khai đối với người chứng kiến, người có liên quan, xác định hiện trường nơi xảy ra vụ việc, thu thập, xác minh thông tin liên quan đến vụ việc.

