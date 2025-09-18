Bộ Y tế chỉ đạo 'khẩn' vụ kê khống tán sỏi cho 255 bệnh nhân

TPO - Bộ Y tế đã có công văn chỉ đạo "khẩn" liên quan đến phản ánh Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên kê khai khống việc tán sỏi bằng máy cho 255 bệnh nhân.

Ngày 18/9, Bộ Y tế đã có công văn đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh liên quan đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Trước đó, ngày 17/9, các phương tiện truyền thông đưa tin Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên mặc dù đã bị hỏng máy Laser tán sỏi từ cuối năm 2023 đến nay nhưng vẫn thực hiện dịch vụ kỹ thuật tán sỏi cho người bệnh.

Nội dung sự việc được phản ánh có tính chất nghiêm trọng, có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người bệnh và gây mất niềm tin của Nhân dân đối với ngành y tế nhưng chưa được báo cáo về Bộ Y tế.

Người dân đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên

Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung sau đây: Sở Y tế tổ chức kiểm tra, xác minh thông tin cơ quan báo chí đã nêu; yêu cầu Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên rà soát lại quy trình mua sắm, quản lý, sử dụng thiết bị y tế, quy trình chuyên môn kỹ thuật tán sỏi; điều kiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; công tác cung ứng thuốc, thiết bị y tế; thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; việc thực hiện chế độ báo cáo công tác khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan (nếu có vi phạm), đồng thời phối hợp đầy đủ với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra.

Bảo hiểm xã hội tỉnh rà soát công tác ký hợp đồng, kiểm tra việc thực hiện hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; giám định, thanh toán, quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế từ năm 2023 đến nay với Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên; kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan (nếu có vi phạm) và xem xét thu hồi các chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế không đúng quy định (nếu có).

Chỉ đạo kiểm tra, rà soát toàn diện các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh; công tác mua sắm, cung ứng, quản lý, sử dụng thiết bị y tế, thuốc và các hoạt động chuyên môn kỹ thuật có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn người bệnh; công tác quản lý bảo hiểm y tế và thực hiện các giải pháp chấn chỉnh, bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Xử lý nghiêm hành vi vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo các giải pháp để bảo đảm điều kiện hoạt động của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu khám bệnh, chữa bệnh của người dân.

Công khai kết quả rà soát, kiểm tra, xử lý trên phương tiện thông tin đại chúng; khẩn trương gửi báo cáo nhanh về Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Vụ Bảo hiểm y tế và Cục Hạ tầng và Thiết bị y tế) trước 13h00 ngày 19/9.

Bộ Y tế yêu cầu làm rõ thông tin báo chí phản ánh.

Như Tiền Phong đưa tin, qua công tác kiểm tra của Sở Y tế Đắk Lắk và Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên phát hiện 480 bệnh nhân được phẫu thuật lấy sỏi trong thời gian máy tán sỏi bị hỏng. Trong đó, có 255 bệnh nhân phẫu thuật bằng biện pháp khác nhưng lại được ghi là dùng máy tán sỏi.

Sau khi có kết luận, bệnh viện đã quyết định kỷ luật đối với các cá nhân vi phạm. Cụ thể, ông Nguyễn Ngọc Hoàng (nguyên Trưởng khoa Ngoại - Thận Tiết niệu) bị kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo và không làm quy trình bổ nhiệm lại chức vụ.

Các ông Lê Xuân Vinh (Phó Trưởng khoa Ngoại - Thận Tiết niệu), Bùi Ngọc Đức (Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức) và bà Trần Thị Kim Oanh (nguyên Điều dưỡng trưởng khoa Ngoại - Thận Tiết niệu) cùng bị kỷ luật bằng hình thức Khiển trách.

Ngoài ra, các cá nhân liên quan khác phải kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc và sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định. Bệnh viện cũng đang tiếp tục triển khai các bước thi hành kỷ luật đối với đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

Ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk, thừa nhận êkip của bệnh viện đã vi phạm. Vụ việc đã được chuyển sang cơ quan điều tra để xác định có hay không hành vi trục lợi bảo hiểm, cán bộ y tế có thông đồng với bên ngoài để bán dây dẫn phục phẫu thuật hay không.