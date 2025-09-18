Khẩn cấp hiến máu trong đêm cứu nạn nhân người Lào vụ xe tải lao vào chợ

TPO - Nhận thông tin cần nguồn máu điều trị cho bệnh nhân là nạn nhân trong vụ tai nạn tại chợ Tân Long, 3 bác sĩ và điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị lập tức hiến máu khẩn cấp trong đêm.

Chiều 18/9, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị Phan Xuân Nam thông tin, 3 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại chợ Tân Long, xã Lao Bảo vào sáng 17/9 vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Lúc được đưa vào bệnh viện cấp cứu, 3 nạn nhân trong tình trạng đa chấn thương với các tổn thương nặng nề ở nhiều cơ quan: Chấn thương sọ não, chấn thương cột sống cổ, cột sống ngực, chấn thương phổi, chấn thương gan thận, gãy dập nát các xương đùi và cẳng chân.

Y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị﻿ được huy động đến Khoa cấp cứu để tiếp nhận các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông ngày 17/9.

Bệnh viện đã kích hoạt “báo động đỏ”, huy động các bác sĩ, điều dưỡng Khoa Hồi sức Cấp cứu, Hồi sức tích cực - Chống độc, Ngoại Chấn thương, Ngoại Thần kinh và Ngoại Tổng hợp để cấp cứu.

Sau khi tiến hành cấp cứu, các bệnh nhân được chuyển phẫu thuật tại Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức và theo dõi, điều trị tại Khoa Hồi sức Tích cực - Chống độc.

Bác sĩ Hoàng Ngọc Huỳnh, Phụ trách Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện bệnh nhân Hồ Văn Sơn (SN 2009, xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị), Hồ Văn Phon (SN 1988, quốc tịch Lào) đã qua cơn nguy kịch. Riêng bệnh nhân Kăm Bôn (thông tin ban đầu tên là Khăm Pôn, SN 1999, quốc tịch Lào) bị tổn thương nặng, đang được điều trị hồi sức tích cực.

Vào tối 17/9, bệnh nhân Kăm Bôn thiếu máu, cần truyền máu khẩn cấp. Trước thông tin này, các y bác sĩ trong ca trực thuộc Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc lập tức đến hiến máu để cứu bệnh nhân.

Các bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị hiến máu phục vụ cấp cứu bệnh nhân.

Chỉ sau 30 phút, bác sĩ Lê Thảo Sương, bác sĩ Phan Tiến Đạt, điều dưỡng Phạm Quốc Triển đã hiến 3 đơn vị máu toàn phần và được truyền cho bệnh nhân Kăm Bôn.

Ngoài 3 bệnh nhân bị đa chấn thương nặng điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, còn có 6 bệnh nhân là nạn nhân của vụ tai nạn song bị thương nhẹ, được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa.

Như Tiền Phong thông tin, vào lúc 7h50 ngày 17/9, xe tải biển số 37C-587.63 do ông Trần Minh Hoàng (SN 1973, trú thôn Tân Thới 2, xã Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh) điều khiển bất ngờ lao vào khu vực chợ Tân Long ở xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị làm 3 người tử vong tại chỗ, 9 người bị thương. Tài xế và người đi cùng được xác định âm tính với ma túy, nồng độ cồn.

Địa điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông ở khu vực ngã ba giao giữa đường Quốc lộ 9 và Tỉnh lộ 586 - nơi này tập trung đông các xe máy chở chuối, gây mất an toàn giao thông. Hiện, tài xế điều khiển ô tô tải Trần Minh Hoàng đã bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo khoản 3 Điều 260 Bộ luật Hình sự.