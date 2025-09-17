Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khởi tố, bắt tạm giam tài xế xe tải lao vào chợ chuối làm 12 người thương vong

Hữu Thành
TPO - Tối 17/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với tài xế xe tải lao vào chợ chuối Tân Long (ngã ba Tân Long, xã Lao Bảo) làm 3 người chết, 9 người bị thương.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tài xế Trần Minh Hoàng (SN 1973, trú thôn Tân Thới 2, xã Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh) đã có hành vi điều khiển xe tải biển kiểm soát 37C-587.63 lưu thông không đúng phần đường quy định, gây tai nạn giao thông làm 3 người tử vong.

Các nạn nhân tử vong là Hồ Văn Thua (SN 2000, trú bản Ba Lọ, huyện Mường Noòng, tỉnh Savannakhet, Lào), Hồ Thị Bé (SN 2006, trú bản 5, huyện Sê Pôn, tỉnh Savanakhet, Lào), Hồ Văn Dơn (SN 2001, trú thôn Ra Po, xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị).

Khởi tố, bắt tạm giam tài xế﻿ Trần Minh Hoàng - lái xe tải mất phanh, mất lái lao vào chợ chuối Tân Long khiến 12 người thương vong sáng 17/9/2025.

Trước đó, Tiền Phong đã thông tin, vào lúc 7h46 ngày 17/9, xe tải biển kiểm soát 37C- 587.63 lưu thông theo hướng Quốc lộ 9 đi Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, đoạn đến khu vực Ngã ba Tân Long, bất ngờ rẽ sang trái rồi lao thẳng vào chợ chuối ở ngay khu vực này.

Theo video từ camera người dân ghi lại, chiếc xe tải trên lao từ dốc cao vào thẳng chợ, tông vào rất nhiều xe máy và người dân đang đậu đỗ, buôn bán ở đây; khiến khung cảnh trở nên hỗn loạn, mọi người la hét và tháo chạy. Hậu quả, vụ tai nạn giao thông ngoài làm 3 người chết tại chỗ, 9 người khác bị thương nặng.

Trong đó, 3 người bị thương nặng được đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu là Hồ Văn Sơn (SN 2009, trú xã A Dơi); Hồ Văn Phon (SN 1988), Khăm Pôn (SN 1999, cùng trú Savannakhet, Lào). Các nạn nhân này đều nghi chấn thương sọ não, gãy xương, đa chấn thương.

Sáu nạn nhân còn lại đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hoá, gồm Lê Văn Phước (SN 1974, trú xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị); Hồ Văn Lưới (SN 1994), Hồ Văn Lát (SN 1979), Hồ Văn Tùng (SN 1974, cùng trú xã Lìa); Hồ Văn Phan (SN 2003, trú xã Tân Lập); Hồ Văn Tuấn (SN 2004, trú Savannakhet, Lào).

Hữu Thành
