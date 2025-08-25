Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Vụ hàng trăm dân chơi dương tính ma túy ở Quảng Trị: Khởi tố 12 vụ án và 39 bị can

Hữu Thành
TPO - Công an tỉnh Quảng Trị chính thức khởi tố 12 vụ án và 39 bị can trong vụ phát hiện hàng trăm người dương tính ma túy trong nhà hàng, quán bar ở phường Nam Đông Hà.

Ngày 25/8, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin, đã khởi tố 12 vụ án, 39 bị can và ra lệnh tạm giam các đối tượng liên quan về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", sau khi lực lượng Công an tỉnh này "đột kích" 2 nhà hàng và quán bar ở phường Nam Đông Hà lúc nửa đêm đã phát hiện hàng trăm người dương tính ma túy.

CLIP: Lực lượng Công an Quảng Trị kiểm tra 2 cơ sở nhà hàng, quán bar, qua đó phát hiện hàng trăm người dương tính ma túy﻿.
img-3326.png
Lực lượng Công an "đột kích" Vũ trường Victory đêm 16/8. Ảnh: Trần Khôi.

Như Tiền Phong thông tin, lúc 23 giờ 45 phút ngày 16/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an 2 phường Nam Đông Hà, Đông Hà kiểm tra Nhà hàng Nonstop (số 50 đường Bùi Thị Xuân, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) và Vũ trường Victory (số 79 đường Trương Công Kỉnh, phường Nam Đông Hà).

Thời điểm kiểm tra, có 262 người đang vui chơi tại 46 bàn. Qua test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 146 người dương tính với ma túy ketamine, trong đó 17 nhân viên và 129 khách.

Lực lượng chức năng còn phát hiện 12 bàn có dấu hiệu tổ chức sử dụng ma túy, thu giữ nhiều tang vật gồm bóng cười, bình khí nén N20, chất rắn màu trắng nghi ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy.

Cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự 39 đối tượng (21 đối tượng tại Nhà hàng Nonstop, 18 đối tượng tại Vũ trường Victory), bắt khẩn cấp 1 đối tượng, trả tự do cho 17 người xác định chỉ tham gia thụ hưởng. Ngoài ra, 107 trường hợp khác bị xử phạt hành chính và bàn giao cho Công an địa phương nơi cư trú để quản lý.

img-3328-1.png
Kiểm tra Nhà hàng Nonstop đêm 16/8.

Với chứng cứ thu thập được, ngày 25/8, Công an tỉnh Quảng Trị chính thức khởi tố 12 vụ án, 39 bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Hai cơ sở kinh doanh dịch vụ nói trên do N.T.D (41 tuổi, trú tại phường Nam Đông Hà) và L.T.S.H (35 tuổi, ở phường Đông Hà) làm chủ. Hiện cơ quan Công an đang xem xét trách nhiệm đối với 2 cơ sở kinh doanh dịch vụ này.

Hữu Thành
#ma túy #dương tính ma túy #nhà hàng #vũ trường #khởi tố vụ án #khởi tố bị can #Công an Quảng Trị

