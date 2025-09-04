Giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin xe tải sau tai nạn giao thông ở Quảng Trị

TPO - Một tài xế xe tải bị mắc kẹt trong cabin sau một vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Gio Linh, đã được lực lượng chức năng và người dân giải cứu thành công.

Ngày 4/9, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (PCCC và CHCN) Công an tỉnh Quảng Trị thông tin, đơn vị và người dân đã kịp thời giải cứu thành công một tài xế xe tải bị mắc kẹt trong cabin sau một vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Gio Linh.

Vào khoảng 4 giờ 27 phút cùng ngày, đơn vị tiếp nhận tin báo từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị về việc có người bị mắc kẹt trong cabin xe ô tô tải do tai nạn giao thông tại Km 749+200 Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ nỗ lực giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin xe tải. Ảnh: CA.

Ngay sau đó, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 1, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động 2 xe chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên dùng cùng 15 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để thực hiện công tác cứu nạn.

Tại hiện trường, đầu xe bị biến dạng, tài xế bị thương, mắc kẹt trong cabin xe, hoảng loạn và không thể tự thoát ra ngoài.

Lực lượng chức năng và người dân đã nhanh chóng cắt phá cabin xe, đưa nạn nhân ra ngoài. Sau nhiều nỗ lực, đến 5 giờ cùng ngày, tài xế xe tải là ông Lê Thanh Hồng (SN 1976, ở phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) đã được đưa ra ngoài an toàn.

Nguyên do vụ tai nạn giao thông hiện đang cơ quan chức năng điều tra làm rõ.