Khởi tố vụ án, khởi tố 42 bị can khai thác vàng trái phép ở Sơn La

TPO - Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố, bắt tạm giam đối với 42 bị can tham gia khai thác vàng trái phép tại khu vực khe rừng thuộc bản Suối Chát (xã Gia Phù, tỉnh Sơn La) để điều tra về các tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ”

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La thi hành quyết định khởi tố 42 đối tượng trong vụ khai thác vàng trái phép.

Ngày 8/8, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La thông tin, đơn vị đã ra các quyết định tố tụng đối với 42 bị can khai thác vàng trái phép xảy ra tại xã Gia Phù, tỉnh Sơn La.

​Theo cơ quan công an, đêm ngày 15/7, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp hiệp đồng bắt giữ, khống chế 58 đối tượng tham gia khai thác vàng trái phép tại khu vực khe rừng thuộc bản Suối Chát và thu giữ nhiều vật chứng có liên quan.

Căn cứ tài liệu thu thập được và quy mô, tính chất hoạt động khai thác vàng trái phép của các đối tượng, ngày 18/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” theo quy định tại Điều 227 Bộ Luật hình sự và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ” quy định tại Điều 305 Bộ Luật hình sự.

​Căn cứ kết quả điều tra vụ án Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 39 bị can về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”; trong đó, 6 bị can bị khởi tố thêm về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ”.

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Đinh Văn Tuấn (năm sinh 1976, trú tại xã Thanh Oai, TP. Hà Nội) tạm giữ 2 xe ô tô; thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối với Nông Minh Lượng (trú tại Bản Trò 1, xã Phù Yên, tỉnh Sơn La) tạm giữ 1 xe ô tô và 1000kg chất Amoni Nitrat (NH4NO3) được các đối tượng sử dụng cho mục đích nổ mìn, phá đá trong hầm mỏ khai thác vàng.

Tiếp đó, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với: Đinh Văn Tuấn (năm 1976, trú tại thôn Dũng Tiến, xã Thanh Oai, TP. Hà Nội); Nguyễn Văn Vĩnh (năm sinh 1989, trú tại phường Ngô Quyền, TP. Hải Phòng); Đinh Văn Thụ (năm sinh 1970, trú tại xã Gia Phù, tỉnh Sơn La) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Các đối tượng trong vụ "vàng tặc" bị khởi tố.

​Tính đến nay, liên quan đến vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố, bắt tạm giam đối với 42 bị can để điều tra về các tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ”.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT thu giữ vật chứng gồm: 1.412 kíp nổ điện; 31kg thuốc nổ Amoni Nitrat; 5 máy nghiền quặng, 1 máy nghiền bi, 2 máy kẹp hàng, 4 máy bơm, 2 bàn rung, 2 máy phát điện công suất lớn, 1 bộ khò nhiệt; 1,3 lượng vàng thành phẩm; 40 bao Amoni Nitrat (NH4NO3) có trọng lượng 1.000kg, tạm giữ 3 xe ô tô; nhiều số sách và vật chứng khác có liên quan.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La yêu cầu, các đối tượng liên quan còn lại sớm ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.