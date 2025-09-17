Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thăm hỏi, động viên các nạn nhân vụ xe tải lao vào chợ làm 12 người thương vong

Hữu Thành
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại khu vực chợ Tân Long ở xã Lao Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Phan Phong Phú đã trực tiếp vào hiện trường, thăm hỏi động viên gia đình các nạn nhân có người thân tử vong và các nạn nhân bị thương.

Ngày 17/9, ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại khu vực chợ Tân Long ở xã Lao Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Phan Phong Phú đã trực tiếp vào hiện trường, thăm hỏi động viên gia đình các nạn nhân có người thân tử vong và các nạn nhân bị thương.

tai-nan-cho-tan-long-1.png
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Phan Phong Phú cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương thăm hỏi động viên và trao hỗ trợ cho thân nhân các nạn nhân không may tử vong trong vụ tai nạn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Phan Phong Phú cùng lãnh đạo Công an tỉnh, Biên phòng, Sở Xây dựng - cơ quan Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh đã đến hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Đồng thời thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân có người thân tử vong và các nạn nhân bị thương trong vụ xe tải mất phanh, mất lái lao vào chợ Tân Long khiến 3 người tử vong tại chỗ và 9 người bị thương.

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Trị, trong 3 người tử vong tại hiện trường, có 2 người quốc tịch Lào và 1 người Việt Nam trú tại tỉnh Quảng Trị là Hồ Văn Đơn (SN 2001, ở xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị), Hồ Thị Bé (khoảng 20 tuổi, quốc tịch Lào) và Hồ Văn Thua (SN 2000, quốc tịch Lào).

Cơ quan chức năng cũng đã khẩn trương hỗ trợ các gia đình tiến hành các thủ tục để đưa thi thể các nạn nhân về lo hậu sự.

Trước đó, vào lúc 7h46 ngày 17/9, tại Km 74+800 QL9 đoạn khu vực ngã ba chợ Tân Long (ngã ba QL9 - tỉnh lộ 586), thuộc địa phận thôn Long Hợp, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, xe ô tô tải BKS 37C-587.63 do ông Trần Minh Hoàng (SN 1973, trú tại Tân Vĩnh Lộc, thành phố Hồ Chí Minh) điều khiển, lưu thông trên Quốc lộ 9 theo hướng từ Đông Hà lên Lao Bảo.

Lúc đến Km 74+800 Quốc lộ 9, xe ô tô tải bất ngờ lao vào phía khu chợ Tân Long làm 3 người tử vong và 9 người bị thương.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên xe tải có phụ xe Võ Nhật Trường (SN 1977, trú tại Cây Xoài, Tân An, tỉnh Đồng Nai).

tai-nan-cho-tan-long-4.png
Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị thăm hỏi, động viên và trao số tiền hỗ trợ cho các nạan nhân tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị đã cử lực lượng phong tỏa, bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông, tổ chức cấp cứu người bị nạn. Lực lượng Cảnh sát giao thông cũng đã tiến hành kiểm tra ma túy, nồng độ cồn đối với lái xe ô tô tải trên, kết quả âm tính.

tai-nan-cho-tan-long-2.png
Lãnh đạo UBND tỉnh thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị ở Đông Hà.

Liên quan đến xe ô tô tải BKS 37C-587.63, thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, xe ô tô tải trên đăng ký ngày 21/12/2024, chủ phương tiện là Công ty TNHH Điện máy Thành Của. Thời gian sản xuất năm 2024 (sau năm 1990), đây là phương tiện ô tô tải loại có mui, số người cho phép chở (kể cả người lái) là 3 người.

Xe ô tô tải BKS 37C-587.63 kiểm định vào ngày 21/12/2024 tại đơn vị kiểm định 3709D, hạn kiểm định tới ngày 20/12/2026.

Hữu Thành
#tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng #tai nạn chợ Tân Long #công an điều tra vụ tai nạn #tai nạn ở chợ chuối Quảng Trị #UBND tỉnh Quảng Trị #Lao Bảo #Quốc lộ 9

Xem thêm

Cùng chuyên mục