Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thăm hỏi, động viên các nạn nhân vụ xe tải lao vào chợ làm 12 người thương vong

TPO - Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại khu vực chợ Tân Long ở xã Lao Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Phan Phong Phú đã trực tiếp vào hiện trường, thăm hỏi động viên gia đình các nạn nhân có người thân tử vong và các nạn nhân bị thương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Phan Phong Phú cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương thăm hỏi động viên và trao hỗ trợ cho thân nhân các nạn nhân không may tử vong trong vụ tai nạn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Phan Phong Phú cùng lãnh đạo Công an tỉnh, Biên phòng, Sở Xây dựng - cơ quan Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh đã đến hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Đồng thời thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân có người thân tử vong và các nạn nhân bị thương trong vụ xe tải mất phanh, mất lái lao vào chợ Tân Long khiến 3 người tử vong tại chỗ và 9 người bị thương.

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Trị, trong 3 người tử vong tại hiện trường, có 2 người quốc tịch Lào và 1 người Việt Nam trú tại tỉnh Quảng Trị là Hồ Văn Đơn (SN 2001, ở xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị), Hồ Thị Bé (khoảng 20 tuổi, quốc tịch Lào) và Hồ Văn Thua (SN 2000, quốc tịch Lào).

Cơ quan chức năng cũng đã khẩn trương hỗ trợ các gia đình tiến hành các thủ tục để đưa thi thể các nạn nhân về lo hậu sự.

Trước đó, vào lúc 7h46 ngày 17/9, tại Km 74+800 QL9 đoạn khu vực ngã ba chợ Tân Long (ngã ba QL9 - tỉnh lộ 586), thuộc địa phận thôn Long Hợp, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, xe ô tô tải BKS 37C-587.63 do ông Trần Minh Hoàng (SN 1973, trú tại Tân Vĩnh Lộc, thành phố Hồ Chí Minh) điều khiển, lưu thông trên Quốc lộ 9 theo hướng từ Đông Hà lên Lao Bảo.

Lúc đến Km 74+800 Quốc lộ 9, xe ô tô tải bất ngờ lao vào phía khu chợ Tân Long làm 3 người tử vong và 9 người bị thương.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên xe tải có phụ xe Võ Nhật Trường (SN 1977, trú tại Cây Xoài, Tân An, tỉnh Đồng Nai).

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị thăm hỏi, động viên và trao số tiền hỗ trợ cho các nạan nhân tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị đã cử lực lượng phong tỏa, bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông, tổ chức cấp cứu người bị nạn. Lực lượng Cảnh sát giao thông cũng đã tiến hành kiểm tra ma túy, nồng độ cồn đối với lái xe ô tô tải trên, kết quả âm tính.

Lãnh đạo UBND tỉnh thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị ở Đông Hà.

Liên quan đến xe ô tô tải BKS 37C-587.63, thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, xe ô tô tải trên đăng ký ngày 21/12/2024, chủ phương tiện là Công ty TNHH Điện máy Thành Của. Thời gian sản xuất năm 2024 (sau năm 1990), đây là phương tiện ô tô tải loại có mui, số người cho phép chở (kể cả người lái) là 3 người.

Xe ô tô tải BKS 37C-587.63 kiểm định vào ngày 21/12/2024 tại đơn vị kiểm định 3709D, hạn kiểm định tới ngày 20/12/2026.