Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Lời khai ban đầu của tài xế xe tải đâm vào chợ chuối làm 3 người tử vong ở Quảng Trị

Hữu Thành
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tại cơ quan Công an, bước đầu tài xế Trần Minh Hoàng khai, thời điểm xảy ra vụ tai nạn khiến 12 người thương vong, xe tải chở hàng do ông điều khiển bị mất phanh, không thể khống chế tốc độ nên đã đâm vào khu vực chợ chuối Tân Long ở xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị.

Chiều 17/9, lãnh đạo Công an xã Lao Bảo thông tin, đơn vị đã bước đầu lấy lời khai của tài xế xe tải liên quan vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn vào sáng cùng ngày.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào lúc 7 giờ 46 phút cùng ngày tại khu vực chợ Tân Long (ngã ba Quốc lộ 9 giao đường Tỉnh lộ 586), thuộc thôn Long Hợp, xã Lao Bảo. Hậu quả vụ tai nạn khiến 12 người thương vong, trong đó bước đầu xác định có 3 nạn nhân tử vong.

Tại cơ quan Công an, tài xế Trần Minh Hoàng (SN 1973, trú thôn Tân Thới 2, xã Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh) khai, thời điểm trên, ông điều khiển xe tải mang BKS 37C-587.63, trên xe có ông Võ Nhật Trường (SN 1977, trú ấp Cây Xoài, xã Tân An, tỉnh Đồng Nai), lưu thông theo hướng Khe Sanh - Lao Bảo.

tai-nan-nghiem-trong-cho-chuoi-tan-long-3.png
Hiện trường vụ tai nạn.

Lúc đến khu vực trên, xe tải bất ngờ mất phanh, không thể kiểm soát tốc độ nên tài xế Hoàng đánh lái sang đường Tỉnh lộ 586 để tránh các phương tiện ngược chiều. Tuy nhiên, do xe chạy với tốc độ cao, mất lái, đã đâm vào nhiều người dân và phương tiện đang buôn bán chuối bên đường.

tai-nan-nghiem-trong-cho-chuoi-tan-long-2.png
Loạt xe máy bị cuốn vào gầm xe tải.

Vụ tai nạn giao thông làm 3 người tử vong tại chỗ, gồm Hồ Văn Đơn (SN 2001, ở xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị), Hồ Thị Bé (khoảng 20 tuổi, quốc tịch Lào) và Hồ Văn Thua (SN 2000, quốc tịch Lào).

Ngoài ra, còn có 9 người khác bị thương, được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

tai-nan-nghiem-trong-cho-chuoi-tan-long-1.png
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị (thứ 2, phải sang) trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn tại hiện trường.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cùng Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc Công an tỉnh, đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này.

Theo lãnh đạo Công an xã Lao Bảo, kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy tài xế Hoàng và phụ xe Trường đều âm tính với ma túy và nồng độ cồn.

Hữu Thành
#tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng #Chợ chuối Tân Long #Giám đốc Công an Quảng Trị #Lao Bảo #Quốc Lộ 9 #Ngã ba Tân Long #tỉnh lộ 586

Xem thêm

Cùng chuyên mục