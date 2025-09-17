Xác định danh tính 3 nạn nhân tử vong trong vụ xe tải lao vào chợ chuối ở Quảng Trị

TPO - Cơ quan chức năng bước đầu đã xác định danh tính các nạn nhân liên quan vụ xe tải lao vào chợ chuối ở tỉnh Quảng Trị khiến 3 người tử vong, trong đó có 2 người Lào.

Chiều 17/9, UBND xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) đã có thông tin ban đầu về vụ xe tải lao vào chợ Tân Long cũng như danh tính các nạn nhân liên quan.

Vào lúc 7 giờ 46 phút ngày 17/9, tại khu vực chợ Tân Long ở xã Lao Bảo xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người tử vong và 9 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 12 người thương vong.

Tại thời điểm trên, xe tải BKS 37C-587.63 do ông Trần Minh Hoàng (SN 1973, trú tại thành phố Hồ Chí Minh) điều khiển, chở theo ông Võ Nhật T. (SN 1977, trú tỉnh Đồng Nai) lưu thông trên Quốc lộ 9 theo hướng Đông Hà - Lao Bảo.

Lúc đến khu vực ngã ba Tân Long, xã Lao Bảo, xe tải do tài xế Hoàng điều khiển bất ngờ bị mất phanh, lao vào khu vực chợ Tân Long - nơi có nhiều người đang đứng bán nông sản, làm 12 người thương vong.

Lực lượng chức năng tiến hành xét nghiệm chất ma túy và nồng độ cồn của tài xế Trần Minh Hoàng và người đi cùng xe cho kết quả âm tính.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm (giữa) - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, chỉ đạo tại hiện trường vụ tai nạn.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định 3 nạn nhân tử vong tại hiện trường là Hồ Văn Đơn (SN 2001, ở xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị), Hồ Thị Bé (khoảng 20 tuổi, quốc tịch Lào) và Hồ Văn Thua (SN 2000, quốc tịch Lào).

Ba người bị thương nặng được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu, gồm Hồ Văn Sơn (SN 2009, xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị), Hồ Văn Pon (SN 1988, quốc tịch Lào) và Khăn Pôn (SN 1999, quốc tịch Lào).

Xe cứu thương có mặt tại hiện trường, hỗ trợ đưa đón các nạn nhân tử vong.

6 nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa là Hồ Văn Lưới (SN 1994, trú xã Lìa), Lê Văn Phước (SN 1974, ở thôn An Hà, xã Lao Bảo), Hồ Văn Lát (SN 1979, trú xã Lìa), Hồ Văn Tùng (SN 1974, trú xã Lìa), Hồ Văn Phan (SN 2003, trú xã Tân Lập), Hồ Văn Tuấn (SN 2004, trú huyện Nong, tỉnh Savannakhet, Lào).

Trưa cùng ngày, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị đã đến hiện trường chỉ đạo công tác điều tra và hỗ trợ các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này.