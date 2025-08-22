Xe tải mất phanh, tông chết 18 con bò, tài xế phải đền hơn 300 triệu đồng

TPO - Một tài xế điều khiển xe tải chở theo máy múc tới đường dốc liên xã đoạn làng Óp (xã Ia Phí, Gia Lai) bất ngờ mất phanh, tông vào đàn bò, làm chết 18 con đang đi trên đường.

Xe tải gây ra vụ việc.

Ngày 22/8, ông Nguyễn Công Sơn - Chủ tịch UBND xã Ia Phí, Gia Lai xác nhận, địa bàn vừa xảy ra vụ xe tải tông chết 18 con bò của 3 hộ dân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 21/8, tài xế tên Cường (trú xã Ia Chim, Quảng Ngãi) điều khiển xe tải 89C-057.67 di chuyển theo hướng xã Ia Phí đi xã Ia Chim.

Tuy nhiên, khi tới đường dốc liên xã đoạn làng Óp (xã Ia Phí) xe tải mất phanh, tông vào đàn bò đang đi trên đường.

Những con bò bị xe tải cán qua.

Theo ông Sơn, ngay sau vụ tai nạn xảy ra, tài xế đã thỏa thuận với 3 hộ dân với tổng số tiền 305 triệu đồng. Cụ thể, tài xế phải bồi thường cho gia đình hộ dân Rơ Chăm Meoh 11 con với số tiền 140 triệu đồng; Rơ Chăm Léo 6 con bò với số tiền 160 triệu đồng; Rơ Châm Ngil 1 con bò với số tiền 5 triệu đồng.