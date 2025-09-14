Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Người đàn ông thoát chết sau khi chủ động đi bộ vào bệnh viện cấp cứu

TPO - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã kịp thời cứu sống người đàn ông 39 tuổi ngưng thở, ngưng tim lúc vừa một mình đi bộ vào khoa Cấp cứu của bệnh viện.

Ngày 14/9, bác sĩ Chuyên khoa I Lê Phước Đức - Phụ trách khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho hay các y, bác sĩ vừa cứu sống người đàn ông ngưng tim, ngưng thở lúc vừa một mình đến khoa cấp cứu.

Khoảng 21h20 ngày 11/9, khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị tiếp nhận anh N.K. (39 tuổi, ở phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) tự đi bộ vào khoa trong tình trạng khó thở dữ dội, không có người thân đi cùng. Vừa nằm lên giường, anh K. rơi vào ngưng thở, mạch bắt nhẹ rời rạc và ngưng tim.

Bệnh nhân N.K. được các y bác sĩ khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu kịp thời.

Ngay lập tức, anh K. được kíp trực gồm 3 bác sĩ và 4 điều dưỡng hồi sức tim phổi tại chỗ, ép tim, đặt ống nội khí quản, dùng thuốc theo phác đồ hồi sức tim phổi. Năm phút sau, anh K. được tái lập tuần hoàn, tiếp tục thở máy và điều trị tích cực tại khoa Cấp cứu.

Sau khi tái lập được hô hấp tuần hoàn, anh K. được thở máy và điều trị hen phế quản cấp theo phác đồ. Sau khoảng 4 giờ điều trị tích cực, tình trạng cải thiện, tri giác hồi phục, huyết động ổn định, suy hô hấp được giải quyết. Các bác sĩ sau đó liên hệ được với người nhà, khai thác thông tin cho thấy bệnh nhân K. có tiền sử hen phế quản. Đây là một tình huống tưởng như đơn giản, song có thể cướp đi tính mạng trong tích tắc, nếu không được cấp cứu kịp thời.

Hiện bệnh nhân K. chuyển điều trị tại khoa Nội tổng hợp, bỏ máy thở, có thể thở tự nhiên, sinh hoạt bình thường, tiếp tục được theo dõi ổn định tình trạng hô hấp, đánh giá mức độ và giai đoạn bệnh để có chiến lược dự phòng tối ưu.

“Giai đoạn tháng 9 đến tháng 11 là thời điểm thời tiết chuyển mùa, nhiệt độ thay đổi đột ngột, độ ẩm cao, phấn hoa, nấm mốc, bụi mịn, virus và vi khuẩn gia tăng. Đây là điều kiện lý tưởng khiến đường hô hấp dễ bị kích ứng, đặc biệt ở những người có tiền sử hen phế quản, viêm phổi mạn, COPD. Cơn hen cấp nguy hiểm có thể nhận biết qua các dấu hiệu như khó thở tăng nhanh, thở khò khè, không thể nằm xuống, ho liên tục, ngực căng tức, môi tím tái, không nói được câu hoàn chỉnh, lơ mơ, vã mồ hôi hoặc có dấu hiệu lịm đi. Nếu có bất kỳ dấu hiệu như thế này, người bệnh cần gọi ngay 115 hoặc đến cơ sở Y tế gần nhất”, các bác sĩ khuyến cáo.

