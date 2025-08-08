Video: Khoảnh khắc nghẹt thở cứu người đàn ông ngưng tim đột ngột khi đang ngồi chờ khám bệnh

TPO - Trong lúc chờ khám tại bệnh viện, người đàn ông ngưng tim, ngưng thở, nhờ sự phản ứng kịp thời của các bác sĩ người này may mắn thoát "cửa tử"

Tối 7/8, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (đóng tại xã Núi Thành, TP. Đà Nẵng) cho biết, nam bệnh nhân ngưng tim đột ngột đã được cứu sống, hồi phục sau 15 ngày cấp cứu, điều trị.

Khoảnh khắc người đàn ông ngưng tim đột ngột khi đang ngồi chờ khám ở bệnh viện.

Trước đó, sáng 22/7, anh N.M.P. (33 tuổi, trú tại xã Lâm Phong, tỉnh Quảng Ngãi) đến khám tại phòng khám Nội Tim mạch của bệnh viện vì có biểu hiện mệt và đau tức ngực.

Trong lúc ngồi chờ tại phòng khám, người này bất ngờ ngã quỵ, rơi vào trạng thái hôn mê, ngưng tim và ngưng thở. Phát hiện tình huống nguy cấp, các bác sĩ và điều dưỡng khoa Nội Tim mạch đã lập tức tiến hành ép tim ngoài lồng ngực. Sau hơn một phút cấp cứu tích cực, bệnh nhân có mạch trở lại, có ý thức và tự thở được.

Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển đến khoa Cấp cứu trong tình trạng vẫn còn đau ngực nhiều, khó thở, huyết áp tụt và chỉ số oxy trong máu (SpO₂) chỉ dao động 50–70%.

Các bác sĩ đã nhanh chóng chỉ định thực hiện loạt cận lâm sàng khẩn cấp như CT ngực, siêu âm tim, xét nghiệm máu… đồng thời, tổ chức hội chẩn khẩn.

Qua đánh giá chuyên môn, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị nhồi máu phổi diện rộng, có huyết khối làm tắc nghẽn và hẹp nặng cả hai bên động mạch phổi, cần được truyền thuốc tiêu sợi huyết khẩn cấp.

Tuy nhiên, sau khi truyền thuốc, tình trạng bệnh nhân không cải thiện mà diễn tiến xấu hơn: suy hô hấp nặng (SpO₂ tụt còn 30-40%), huyết áp giảm sâu, bệnh nhân bắt đầu lơ mơ.

Sau khi giải thích rõ tình trạng nguy kịch cho gia đình, bệnh nhân được đặt nội khí quản và dùng thuốc vận mạch để duy trì huyết áp. Trước diễn biến nặng, phương án can thiệp nội mạch cấp cứu được chỉ định.

Sau 15 ngày cấp cứu, điều trị, hiện bệnh nhân đã hồi phục.

Bệnh nhân nhanh chóng được chuyển đến phòng Cath Lab, các bác sĩ tiến hành hút huyết khối và nong bóng động mạch phổi. Sau 30 phút can thiệp, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt: SpO₂ tăng lên 95–97%, huyết áp trở về bình thường và thuốc vận mạch được giảm liều.

Người bệnh tiếp tục được điều trị 6 ngày tại khoa Hồi sức tích cực – chống độc, sau đó chuyển về khoa Nội Tim mạch để theo dõi và thực hiện thêm các xét nghiệm chuyên sâu nhằm đánh giá yếu tố nguy cơ, giúp xây dựng hướng điều trị và dự phòng lâu dài.

Chiều ngày 6/8, bệnh nhân đã hồi phục gần như hoàn toàn, không còn đau ngực, không khó thở, sức khỏe ổn định và được xuất viện.

Theo TS.BS. Phan Tấn Quang - Phó Giám đốc Bệnh viện kiêm Trưởng Khoa Nội Tim mạch, đây là trường hợp ngưng tuần hoàn – hô hấp do nhồi máu phổi diện rộng, có nguy cơ tử vong rất cao. Bệnh nhân rất may mắn khi ngưng tim xảy ra ngay tại nơi có đội ngũ y bác sĩ chuyên sâu về cấp cứu tim mạch. Việc hồi sinh tim phổi kịp thời, kết hợp với đầy đủ trang thiết bị và kỹ thuật chuyên sâu đã giúp bệnh nhân vượt qua nguy kịch và hồi phục hoàn toàn.