Cụ bà hồi phục kỳ diệu sau ca mổ u màng não nguy hiểm

TPO - Sau nhiều năm mang khối u màng não lớn, cụ bà 78 tuổi người dân tộc Vân Kiều ở xã Khe Sanh đã được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị phẫu thuật thành công.

Ngày 7/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh (BVĐK) Quảng Trị cho hay đã thực hiện thành công ca phẫu thuật u màng não cho bệnh nhân Hồ Thị P.U. (78 tuổi, ở xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị). Đây là một ca bệnh khó, sau phẫu thuật bệnh nhân hồi phục bất ngờ và vừa được xuất viện.

Hiện sức khỏe của bệnh nhân Hồ Thị P.U. đã ổn định. Bác sĩ hướng dẫn người nhà chăm sóc cho bệnh nhân sau ca phẫu thuật. Ảnh: BV.

Trước đó, bà Hồ Thị P.U. được người nhà đưa vào cấp cứu ở BVĐK Quảng Trị trong tình trạng suy nhược, hoa mắt, mất thăng bằng và có một khối u lớn nổi rõ ở đầu.

Theo người nhà bệnh nhân, khối u đã xuất hiện nhiều năm trước, gây đau đớn kéo dài. Nhưng hoàn cảnh kinh tế gia đình quá khó khăn nên không đưa bà đi khám chuyên khoa được.

Qua thăm khám, chụp cộng hưởng từ sọ não, các bác sĩ của Khoa Ngoại Thần kinh, BVĐK Quảng Trị phát hiện bà U. có một khối u màng não lớn, đường kính khoảng 10cm, ở vùng thái dương đỉnh chẩm phải.

Trước tình trạng nguy kịch, Khoa Ngoại thần kinh đã tiến hành ca phẫu thuật kéo dài 3 giờ đồng hồ. Ê kíp phẫu thuật tỉ mỉ bóc tách từng phần khối u, đồng thời bảo toàn tối đa mô não và hệ thống mạch máu.

Sau mổ, bệnh nhân U. hồi phục nhanh chóng, không ghi nhận biến chứng thần kinh, không còn đau đầu, và đã được xuất viện vào ngày 6/8.

Bác sĩ Chuyên khoa I Văn Nhật Minh - Trưởng Khoa Ngoại thần kinh, BVĐK Quảng Trị cho biết, đây là ca bệnh khó vì bệnh nhân lớn tuổi, khối u lớn và nguy cơ biến chứng cao. Song nhờ sự phối hợp chặt chẽ của kíp mổ nên đã thành công tốt đẹp.

“Lúc có những biểu hiện đau đầu kéo dài, hoa mắt, chóng mặt suy giảm trí nhớ, chân tay yếu... thì cần kịp thời đưa đến các cơ sở y tế gần nhất để được các bác sĩ, chuyên gia kịp thời kiểm tra nhằm tránh các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra”, bác sĩ Minh chia sẻ.