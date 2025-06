Bỏ ăn để chơi game suốt ngày đêm, nam thanh niên phải phẫu thuật khẩn cấp

TPO - Không chỉ mê chơi, nam thanh niên còn bỏ bữa thường xuyên. Sáu tháng qua, bệnh nhân liên tục buồn nôn, nôn ra thức ăn cũ. Một tháng gần đây bệnh nhân sụt cân nhanh, từ 58kg còn 46kg và phải nhập viện trong tình trạng xanh xao, kiệt sức.

Ngày 10/6, BS Lê Tiến Dũng, Khoa Ngoại tiêu hóa, Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM) cho biết, tại đây vừa phẫu thuật nối vị tràng, cắt bỏ đường tiêu hóa tự nhiên từ dạ dày cho một bệnh nhân nam 19 tuổi ở TPHCM. Nguyên nhân được xác định là do bệnh nhân nghiện game, ăn uống thất thường và thức khuya kéo dài.

Bệnh nhân nghiện game từ nhỏ và đã nghỉ học một năm qua để chơi game cả ngày lẫn đêm. Không chỉ mê chơi, nam thanh niên còn bỏ bữa thường xuyên. Sáu tháng qua, bệnh nhân liên tục buồn nôn, nôn ra thức ăn cũ. Một tháng gần đây bệnh nhân sụt cân nhanh, từ 58kg còn 46kg và phải nhập viện trong tình trạng xanh xao, kiệt sức.

BS.Dũng cho biết, kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy dạ dày bệnh nhân giãn rất lớn, kéo dài xuống tận vùng chậu, do thức ăn không xuống được ruột non. Đây là hậu quả của loét hành tá tràng gây hẹp môn vị (phần đầu tiên của ruột non, ngay sau môn vị).

Các bác sĩ phải phẫu thuật nội soi nối ruột non trực tiếp lên dạ dày, tạo đường tiêu hóa mới. Sau mổ hai tuần, bệnh nhân ăn uống trở lại, lên được 3kg. Tuy nhiên, đây chỉ là bước đầu của hành trình sống chung với dạ dày không còn môn vị.

Giới trẻ tự hủy hoại sức khỏe vì thế giới ảo

Theo BS CK2 Hồ Hữu Đức, Trưởng khoa Ngoại tiêu hóa, sau phẫu thuật bệnh nhân sẽ đối mặt với nhiều vẫn đề về sức khỏe khi thức ăn sẽ đi thẳng từ dạ dày xuống ruột, không được giữ lại để nghiền trộn. "Nếu không điều chỉnh sinh hoạt, bệnh nhân sẽ bị loét dạ dày, xuất huyết, thủng miệng nối, thậm chí ung thư”, BS.Đức cho hay.

BS.Đức cũng cho biết, năm 2024 Bệnh viện Thống Nhất đã ghi nhận 12 ca thủng dạ dày – tá tràng ở người từ 18 đến 25 tuổi, chủ yếu do stress, thức khuya học thi, nghiện game, dùng thiết bị điện tử quá nhiều.

“Nhiều ca phải cắt dạ dày, sống chung với biến chứng suốt đời chỉ vì lối sống sai lầm. Đừng chờ đến khi ói ra thức ăn cũ, sụt cả chục ký, mới chịu đi khám” – BS.Đức khuyến cáo.

Theo các bác sĩ, nếu được phát hiện sớm, loét dạ dày do stress và ăn uống thất thường có thể điều trị khỏi. Tuy nhiên, nếu để chuyển sang giai đoạn mạn tính, hẹp môn vị là tổn thương vĩnh viễn, buộc phải mổ. Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo, người trẻ cần thay đổi lối sống, ăn uống điều độ, tránh thức khuya, hạn chế thời gian trước màn hình điện thoại – máy tính, tham gia thể thao để giảm stress. Quan trọng nhất là không bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo như buồn nôn kéo dài, nôn thức ăn cũ, đau bụng sau ăn.

Các bác sĩ cho biết, loét hành tá tràng là biến chứng của viêm dạ dày mạn tính, thường do stress, ăn uống thất thường, thức khuya, sử dụng thiết bị điện tử kéo dài. Nếu không phát hiện và điều trị sớm, ổ loét có thể gây hẹp môn vị, khiến thức ăn không thoát khỏi dạ dày dẫn đến giãn, thủng, thậm chí ung thư.