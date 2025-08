Chồng đột quỵ vợ dùng kim chích, bác sĩ cảnh báo 'mẹo vặt chết người'

Nguy kịch vì tin vào “mẹo lể máu trị đột quỵ”

Ngày 4/8 thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á TPHCM cho biết, tại đây vừa tiếp nhận, điều trị cho một trường hợp đột quỵ nguy kịch vì sơ cứu sai phương pháp.

Theo bệnh sử, ông N.N.H. (52 tuổi, ngụ tại TPHCM) từng bị nhồi máu cơ tim và đặt stent. Trước khi nhập viện, ông H. đang ăn cơm tại nhà thì đột nhiên rơi vào tình trạng chóng mặt, ù tai và nôn ói.

Vợ ông H. hoảng hốt khi thấy chồng có biểu hiện bất thường. Khi nhận ra chồng có biểu hiện bị đột quỵ, thay vì nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu, bà lại làm theo một bài viết chia sẻ trên mạng xã hội về mẹo sơ cứu đột quỵ.

Theo đó, bệnh nhân đã bị vợ lấy kim khâu chích máu các đầu ngón tay, cố gắng nặn máu với hy vọng “giải độc tố”. Khi người thân phát hiện sự việc đã ngăn lại và nhanh chóng đưa bệnh nhân nhập viện. Thời điểm đến khoa Cấp cứu, bệnh nhân đã trong tình trạng nói đớ, liệt nửa người bên phải, nôn ói dữ dội...

Vị trí bệnh nhân bị tắc mạch trên hình ảnh kiểm tra chuyên sâu trước khi các bác sĩ can thiệp

Bác sĩ tiếp nhận bệnh nhân nhận định đây là một ca đột quỵ nghiêm trọng. Các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh ghi nhận người bệnh có vùng nhồi máu não bên trái, tuy vẫn còn nằm trong “cửa sổ vàng” cấp cứu. Bệnh nhân lập tức được tiêm thuốc tiêu sợi huyết ngay tại phòng chụp CT, đồng thời thực hiện đánh giá tình trạng mạch máu não.

Kết quả cho thấy ông H. bị tắc động mạch thân nền – mạch máu nuôi vùng thân não, khu vực chi phối hô hấp, tuần hoàn và ý thức. Đây là loại đột quỵ cực kỳ nguy hiểm với tỷ lệ tử vong lên đến 90% nếu không được tái thông mạch máu kịp thời.

Trước tình huống sinh tử, bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ. Ê kíp đa chuyên khoa lập tức hội chẩn và chỉ định can thiệp nội mạch lấy huyết khối. ThS.BS Đỗ Quốc Vĩnh – người trực tiếp thực hiện can thiệp cho biết ca mổ diễn ra khẩn trương, chỉ trong 15 phút cục máu đông được lấy ra an toàn, dòng chảy mạch máu được tái lập. Ngay sau can thiệp, bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn. Tri giác, sức cơ và khả năng vận động phục hồi tốt.

Mẹo vặt có thể giết người

Từ trường hợp bệnh nhân bị chích lể đến rướm máu vì tin mẹo vặt, trao đổi với phóng viên TS.BS Huỳnh Văn Ân – Phó Chủ tịch Hội Hồi sức Cấp cứu TPHCM khẳng định, những phương pháp truyền miệng như chích đầu ngón tay, cạo gió, day huyệt… không có cơ sở khoa học và tuyệt đối không phù hợp với cấp cứu đột quỵ.

Sau khi được các bác sĩ can thiệp lấy cục máu đông, tri giác và vận động của người bệnh đã bình phục tốt

Theo TS Ân, nguy hiểm nhất không nằm ở bản thân hành vi đó mà ở việc vì đó mà khiến người nhà chần chừ đưa bệnh nhân đến bệnh viện. Trong cấp cứu đột quỵ, từng phút trôi qua đều có thể khiến não tổn thương thêm, thậm chí mất hoàn toàn khả năng phục hồi.

“Cần phân biệt giữa y học cổ truyền có hệ thống và mẹo truyền miệng không kiểm chứng. Khi gặp người có dấu hiệu đột quỵ, điều quan trọng nhất là nhanh chóng gọi cấp cứu hoặc đưa đến cơ sở y tế có năng lực xử trí đột quỵ. Tuyệt đối không tự ý xử lý tại nhà” – TS Ân nhấn mạnh.

Mẹo dân gian như chích máu đầu ngón tay, day huyệt, cạo gió... khi xử trí đột quỵ là hoàn toàn sai lầm. Các hành vi này làm chậm trễ “thời gian vàng” cấp cứu, dẫn đến tổn thương não không thể phục hồi.

Theo các chuyên gia, khi có dấu hiệu như méo miệng, yếu liệt tay chân, nói đớ hoặc bất tỉnh, người nhà cần gọi cấp cứu ngay hoặc nhanh chóng đưa bệnh nhân đến bệnh viện có khả năng xử lý đột quỵ. Cấp cứu đúng, hành động sớm là chìa khóa sống còn của người bệnh.