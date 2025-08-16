Một bác sĩ bị ngưng tim, ngưng thở 2 lần do nhồi máu cơ tim ngay trong ca trực

TPO - Ngay trong ca trực, bác sĩ 53 tuổi ở Vĩnh Long 2 lần bị ngưng tim, ngưng thở do nhồi máu cơ tim cấp, đã được cứu sống, hồi phục không để lại di chứng não.

Trước đó, bác sĩ T. (53 tuổi, làm việc tại bệnh viện ở Vĩnh Long), trong ca trực bất ngờ tím tái, co giật và ngưng tim, ngưng thở. Các đồng nghiệp lập tức tiến hành hồi sức tim phổi (CPR). Sau gần 1 giờ, tim bệnh nhân đập trở lại. Sau đó, bác sĩ T. được các đồng nghiệp đưa tới bệnh viện ở Cần Thơ cấp cứu. Trên đường chuyển viện, bác sĩ T. tiếp tục ngưng tim lần thứ 2 và được hồi sức thành công.

Hình ảnh mạch vành của bác sĩ T. trước (trái) và sau can thiệp.

Tại Bệnh viện S.I.S Cần Thơ, qua chụp chiếu, các bác sĩ chẩn đoán bác sĩ T. bị nhồi máu cơ tim, biến chứng rối loạn nhịp nguy hiểm. Chụp mạch vành cho kết quả, cả 3 nhánh mạch vành hẹp nặng, phức tạp.

BS.CKII Nguyễn Mạnh Cường – Phó khoa Nội Tổng hợp Bệnh viện S.I.S Cần Thơ cho biết, khi bác sĩ T. nhập viện nhịp tim và hô hấp đã khôi phục, nhưng trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu, suy hô hấp, suy đa tạng, tăng men gan, hạ kali máu, choáng tim, huyết áp thấp phải dùng vận mạch liều cao. “Chúng tôi quyết định điều trị nội khoa tích cực tại ICU để ổn định trước khi can thiệp đặt stent mạch vành”, BS Cường cho hay.

Qua khai thác bệnh sử, ghi nhận khoảng 2 ngày trước khi xảy ra nhồi máu cơ tim, bác sĩ T. có biểu hiện sốt rét. Qua chụp chiếu cho thấy, bác sĩ T. bị tổn thương cơ tim do tình trạng hẹp nặng động mạch vành bên phải.

Khi bác sĩ T. dần ổn định, các bác sĩ đã can thiệp đặt stent động mạch vành bị hẹp. Sau 2 tuần điều trị tích cực, bệnh nhân hồi phục tốt, tỉnh táo, không di chứng não.