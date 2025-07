Phẫu thuật thành công dị tật lún dương vật bẩm sinh

Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt, thành viên Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ vừa thực hiện thành công hai ca phẫu thuật điều trị dị tật lún dương vật bẩm sinh cho hai bệnh nhi, góp phần mở rộng khả năng can thiệp chuyên sâu tại tuyến y tế địa phương.

Hai bệnh nhi là em T (8 tuổi) và em Q (13 tuổi), cùng sinh sống tại thành phố Đà Lạt, được gia đình phát hiện bất thường ở cơ quan sinh dục ngay từ khi mới sinh. Dù đã được thăm khám tại một số cơ sở y tế trước đó, tình trạng của các em vẫn chưa được can thiệp phẫu thuật. Gia đình cho biết đã theo dõi trong thời gian dài mà chưa tìm được phương án điều trị phù hợp.

Tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt, sau khi khám lâm sàng và thực hiện các đánh giá chuyên môn, các bác sĩ chẩn đoán cả hai trường hợp đều mắc dị tật lún dương vật bẩm sinh. Đây là tình trạng phần thân dương vật bị che phủ bởi mô mỡ vùng mu, khiến bộ phận này không lộ rõ ra ngoài như bình thường. Tuy không đe dọa tính mạng, dị tật này có thể ảnh hưởng đến vệ sinh cá nhân, làm tăng nguy cơ viêm nhiễm và gây tác động tâm lý về lâu dài cho trẻ nếu không được điều trị sớm.

Ê-kíp phẫu thuật với sự phối hợp giữa khoa Phẫu thuật Gây mê Hồi sức và Ngoại khoa đã tiến hành hội chẩn và thống nhất chỉ định phẫu thuật cho cả hai bệnh nhi trong cùng một đợt can thiệp. Cả hai ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi trong khoảng 60 phút. Sau mổ, các bệnh nhi phục hồi tốt, ăn uống và sinh hoạt bình thường, được xuất viện sau ba ngày và tiếp tục theo dõi theo lịch hẹn.

Theo ThS.BS.CKII Cao Xuân Thành – Khoa Ngoại, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt, lún dương vật bẩm sinh là dị tật dù không đe dọa đến tính mạng nhưng tình trạng này có thể dẫn đến nhiều hệ lụy nếu không được điều trị kịp thời. Việc trì hoãn can thiệp có thể khiến cấu trúc dương vật phát triển bất thường, gây khó khăn cho việc vệ sinh cá nhân, làm tăng nguy cơ viêm nhiễm đường tiết niệu, đồng thời ảnh hưởng đến tâm lý và sự tự tin của trẻ trong quá trình lớn lên.

Bác sĩ Thành cũng cho biết: “Phát hiện sớm và điều trị đúng thời điểm không chỉ giúp giảm thiểu nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe sinh sản sau này, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe tinh thần cho trẻ. Việc thực hiện thành công ca phẫu thuật này mở ra khả năng tiếp cận điều trị cho các trường hợp tương tự ngay tại tuyến y tế địa phương”.

Các bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh nên quan sát và theo dõi những dấu hiệu bất thường ở cơ quan sinh dục của trẻ, nhất là trong những năm đầu đời. Việc thăm khám sớm tại các cơ sở y tế chuyên khoa giúp can thiệp đúng thời điểm, góp phần bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần cho trẻ.

Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt đạt chuẩn quốc tế về chất lượng y tế

Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt được Tổ chức Đánh giá chất lượng y tế quốc tế ACHSI (Australian Council on Healthcare Standards International) cấp chứng nhận đạt chuẩn EQuIP7 – bộ tiêu chuẩn quốc tế về cải tiến chất lượng và an toàn người bệnh; đánh dấu nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo đảm an toàn người bệnh theo tiêu chuẩn quốc tế.

Khoa Xét nghiệm của bệnh viện cũng đạt chứng nhận ISO 15189:2012, trở thành đơn vị thứ ba tại Tây Nguyên đạt chuẩn này. ISO 15189:2012 là tiêu chuẩn quốc tế về năng lực kỹ thuật và chất lượng trong lĩnh vực xét nghiệm y học.