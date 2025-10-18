Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Nhà trường thông tin việc nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong

Hoàng Phúc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lãnh đạo Trường THPT Đặng Thai Mai (Thanh Hóa) cho biết sự việc xảy ra ngoài trường nên chưa nắm rõ nguyên nhân. Hai học sinh trong vụ xô xát khiến 1 em bị đâm tử vong đều có học lực đạt, hạnh kiểm khá.

Ngày 18/10, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đang làm rõ vụ nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường dùng dao đâm tử vong.

Theo lãnh đạo Trường THPT Đặng Thai Mai (xã Quảng Bình), sự việc xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 17/10 tại khu vực cây xanh trên địa bàn. Lúc này em L. Q.H. (SN 2008, xã Lưu Vệ, học sinh lớp 12) và em P.T.B.N. (SN 2009, xã Quảng Bình, học sinh lớp 11) sau giờ tan học ra về thì xảy ra xô xát, đuổi đánh nhau. Trong lúc ẩu đả, em B.N. đã dùng dao thủ sẵn đâm trúng vùng cổ em H.

21q.jpg
Hiện trường nơi nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong. Ảnh cắt từ clip.

Nam sinh lớp 12 bị đâm trúng sau đó được bạn học và người dân đưa đi cấp cứu song không qua khỏi.

“Sự việc xảy ra ngoài trường, nên ngay sau khi nhận được thông tin, nhà trường và giáo viên đã có mặt phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý. Còn nguyên nhân cụ thể dẫn đến vụ việc thì chưa rõ”, lãnh đạo Trường THPT Đặng Thai Mai thông tin.

Sau vụ việc, công an sở tại cũng triệu tập các học sinh có liên quan để xác minh, làm rõ. Riêng đối với 2 em học sinh trực tiếp tham gia vụ xô xát, đại diện nhà trường đánh giá cả hai có học lực ở mức đạt, hạnh kiểm khá và chưa thấy xảy ra xô xát trong trường.

Nhà trường cũng đã đến thăm hỏi, động viện gia đình có học sinh tử vong và chờ kết luận của cơ quan công an để đưa ra hình thức xử lý.

Hoàng Phúc
#Nam sinh lớp 12 #đâm tử vong #Thanh Hóa #xô xát học đường #trường THPT Đặng Thai Mai #bạo lực học đường #điều tra vụ việc

Xem thêm

Cùng chuyên mục