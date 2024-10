Phạt 7,5 triệu đồng người đăng tin đồn ‘học sinh lớp 3 đâm chết bạn’

TPO - Cơ quan chức năng tìm ra người đăng tin đồn học sinh lớp 3 giết người gây xôn xao và ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền 7,5 triệu đồng.

Chiều 29/10, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, đại diện Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương, Công an thành phố Thủ Dầu Một, Công an phường Định Hòa mời đối tượng Phạm Văn Đệ (SN 1998, quê tỉnh Kiên Giang, tạm trú tại Bình Dương) đến làm việc.

Cơ quan chức năng xác định, Đệ là người đã đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội facebook gây hoang mang cho phụ huynh, học sinh trên địa bàn phường Định Hòa (thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, trưa cùng ngày, Đệ đang làm tại công ty ở Bình Dương và nghe một người làm chung kể có một học sinh lớp 3 sát hại bạn. Dù chưa biết thật hay giả về vụ việc, nam thanh niên này vẫn đăng tải nội dung: một học sinh lớp 3 tại Trường tiểu học Định Hòa giết bạn lên facebook cá nhân với tên “Nam Pham” và nhóm công khai có 58.000 thành viên gây hoang mang dư luận.

Làm việc với cơ quan chức năng, Đệ trình bày do thiếu hiểu biết, không kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải gây hoang mang cho phụ huynh có con đang học trên địa bàn phường Định Hòa.

Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương đã ra quyết định xử phạt hành chính Phạm Văn Đệ với hành vi: “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật” được quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử với số tiền là 7,5 triệu đồng.