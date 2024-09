Một quản trị viên hội nhóm trên Facebook bị xử lý vì duyệt đăng tin sai sự thật

TPO - Một quản trị viên hội nhóm “Đông Anh News” trên Facebook bị cơ quan công an lập hồ sơ xử lý vì kiểm duyệt đăng tải thông tin sai sự thật.

Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố đã xử lý một quản trị viên của hội, nhóm “Đông Anh News” về hành vi phê duyệt bài viết có nội dung sai sự thật về tình hình mưa lũ tại Hà Nội.

Vừa qua, tình hình lũ lụt và cơn bão số 3 có nhiều diễn biến phức tạp gây thiệt hại tại nhiều địa phương. Nhiều người dân chưa nhận thức đầy đủ ảnh hưởng việc đăng tải, chia sẻ những thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội dẫn đến gây hoang mang dư luận.

Trước thực trạng trên, các cơ quan chức năng đã tiến hành xử lý nghiêm những trường hợp đã đăng tải, chia sẻ những thông tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng về tình hình mưa, lũ cũng như công tác phòng chống lụt bão và cứu nạn, cứu hộ trong những ngày vừa qua.

Cụ thể, trường hợp trên đã để chế độ phê duyệt, đăng tải bài viết của thành viên lên nhóm với nội dung: “Vo đê thôn Kim Tiên xã Xuân Nôn từ đêm qua khoảng 500 nóc nhà chìm trong biển nước” khi chưa kiểm duyệt, kiểm chứng.

Bài viết thu hút nhiều lượt tương tác, bình luận, lượt chia sẻ, bình luận trái chiều về công tác phòng chống bão trên địa bàn Thủ đô. Đây là thông tin gây hoang mang trong cộng đồng và ảnh hưởng đến công tác phòng chống thiên tai của các cơ quan chức năng.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác khi viết bài, chia sẻ các thông tin không chính xác; tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố. Nên theo dõi thông tin chính thức tại các trang mạng, báo chí chính thống của các cơ quan, tổ chức Nhà nước. Không chia sẻ những thông tin trên mạng khi chưa được kiểm chứng chính xác.

Các trường hợp chia sẻ thông tin không đúng sự thật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đối với việc quản lý thông tin, đặc biệt là từ các hội, nhóm đông thành viên trên mạng xã hội, các quản trị viên của nhóm cần nâng cao trách nhiệm kiểm duyệt nội dung một cách kỹ lưỡng trước khi cho phép bài viết xuất hiện công khai, tránh gây hoang mang cho dư luận.